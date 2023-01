María Celeste confiesa truco en Miss Universo para influenciar resultados

Los concursos de belleza siempre tienen una dosis de polémica, como está pasando actualmente en Miss Universo, pues entre tantas candidatas que compiten por la corona, al final solo una se queda con el triunfo, lo que genera molestias y frustraciones entre el resto de competidoras y sus apasionados seguidores.

Y mientras diferentes voces en redes sociales siguen hablando de un presunto fraude en el certamen de belleza más importante del planeta, atacando la elección de la Miss USA, R’bonney Gabriel sobre la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, la presentadora María Celeste hizo una revelación que dejó a todos con la boca abierta.

La exjueza de Miss Universo, quien ayudó a la elección de Zuleyka Rivera, en el 2006 y Amelia Vega, en el 2003, sacó a la luz un “truquito” que jurados como ella, usan en el certamen a la hora de votar, a fin de influenciar los resultados y garantizar que su favorita sea la ganadora y que la reina que se vislumbra como máxima rival reciba la peor puntuación.

“Cuando eres juez de certamen, hay una forma de votar con la que tú garantizas que la que tú quieres que gane es la que gana. Cuando vas a votar, si mi favorita, digamos que es hipotéticamente Venezuela y se que República Dominicana para otros jueces es la favorita, pues yo le doy 3 (de puntaje máximo) a mi favorita y le doy 1 a la otra aunque también a mí me encante, porque al hacer eso minimiza las posibilidades de que Miss Dominicana gane”, confesó la boricua en el programa “El Gordo y la Flaca”, mostrando que muchos jueces no votan con pleno sentido de justicia sino con una estrategia, lo que también es válido.

De manera franca y directa, aun sabiendo que sus declaraciones pueden generar críticas, María Celeste defendió esa manera de votar, y afirmó que en la elección de la Miss USA como Miss Universo, la mayoría de jurados pudo haber votado de esa manera para descartar que Miss Venezuela, Amanda Dudamel y Miss República Dominicana, Andreína Martínez ganaran.

“Tú tienes que ir a la yugular básicamente, y no ir como: ‘ah, si gana cualquiera de las dos, me gusta’. No, hay que ir por la que uno quiere que gane”, agregó la conductora de televisión.

En la misma entrevista con el Gordo de Molina y Lili Estefan, la exjueza de Miss Universo mencionó de paso que hay otro detalle que los televidentes ignoran.

“Cuando vas a votar por las tres finalistas, la última pregunta no cuenta. La gente se mata (diciendo): ‘no, que aquella contestó mejor, que aquella contestó más inteligente, que la otra se pasó’ (pero eso no cuenta)”, dijo la presentadora. “Ellas entran caminando, dan su última pasarela, y durante ese momento tenemos instrucciones de votar, porque no hay tiempo. Si esperamos a que respondan (se atrasa todo)… la última pregunta no cuenta. Puedes decir un disparate y ganar”.