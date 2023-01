María Celeste revela una verdad oculta sobre Miss Universo: ¡De no creer!

Tremenda controversia ha desencadenado la elección y coronación de la Miss USA, R’Bonney Gabriel, como Miss Universo, dejando en el camino a la archifavorita Miss Venezuela, Amanda Dudamel y a Miss República Dominicana, Andreína Martínez. Y a la polémica, que no ha cesado, se sumó María Celeste Arrarás, quien sin pelos en la lengua, criticó abiertamente el resultado.

La expresentadora del programa de televisión “Al rojo vivo”, aseguró que “no ganó la más bella del certamen” y que se mostró sorprendida con el fallo de las juezas, entre quien estaba su amiga Myrka Dellanos.

“No quiero insinuar de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o Republica Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de los jueces cuyo panel este año estuvo compuesto mayormente por jueces estadounidenses“, aseguró la boricua, quien ha sido jurado dos veces en Miss Universo.

Play

71st MISS UNIVERSE CROWNING MOMENT! | Miss Universe The 71st Miss Universe is R'Bonney Gabriel of the United States! Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse 2023-01-15T07:39:38Z

Y para ahondar más en sus comentarios, la exanimadora de Telemundo, canal que transmite Miss Universo, fue invitada al programa de Univision, “El Gordo y la Flaca”, y allí, no solo se mantuvo en su postura de que el resultado no la convenció, sino que también hizo una revelación sobre la manera en que los jurados eligen a la ganadora, que dejó impactados a muchos televidentes.

Tras escuchar la defensa de los que siguen a la nueva Miss Universo afrmando que ganó por su respuesta final, Arrarás, quien fue parte del panel que eligió a las Miss Universo Amelia Vega, en 2003 y Zuleyka Rivera, en 2006, confesó que esa pregunta no tiene valor a la hora de elegir a la ganadora.

“Cuando vas a votar por las tres finalistas, la última pregunta no cuenta. La gente se mata (diciendo): ‘no, que aquella contestó mejor, que aquella contestó más inteligente, que la otra se pasó’ (pero eso no cuenta)”, dijo la presentadora, explicando que cuando las reinas están respondiendo la última pregunta, ya el jurado ha eleigo a la Miss Universo y en ese momento la firma auditora del certamen está tabulando los resultados para que el animador los lea.

“Ellas entran caminando, dan su última pasarela, y durante ese momento tenemos instrucciones de votar, porque no hay tiempo. Si esperamos a que respondan (se atrasa todo)… la última pregunta no cuenta. Puedes decir un disparate y ganar” , agregó la exjueza de Miss Universo.

A pesar de su revelación, la boricua insistió en que no cree que la elección de la Miss USA haya sido un fraude, pero su victoria si se pudo predecir, debido a que las juezas eran mayormente estadounidenses.

“No creo que fue una cuestión de un fraude o una conspiración para que nuestras chicas latinas no ganaran, que estaban mucho mejor preparadas y eran mucho mas bonitas. Eso lo sabe el mundo entero. Yo creo que tuvo que ver con la composición del jurado. Cuando quieres saber como va a ser la elección, siempre miras al jurado y creo que eran seis estadounidenses, y depende de como ellos votaron, pues si votaron agresivamente, ninguna de esas dos mujerones latinas (Miss Venezuela y Miss Dominicana) iban a ganar”, dijo la presentadora.