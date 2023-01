Crecen voces sobre “fraude” en Miss Universo: ¿Robaron a Miss Venezuela?

Para nadie es un secreto que los concursos de belleza generan todo tipo de pasiones, y la reciente elección de la Miss USA, R’Bonney Gabriel, como nueva Miss Universo, no ha sido la exepción.

Y es que a pesar de que la reina de belleza hizo un trabajo impecable durante la gala de elección, que tuvo lugar en la ciudad de New Orleans, donde fungió como anfitriona, a juzgar por las reacciones que su coronación ha generado en redes sociales, la amplia mayoría no quedó conforme con los resultados.

los seguidores de los certámenes de belleza no solamente pegaron el grito en el cielo con la nueva Miss Universo, sino que han ido más allá, hasta el punto de denunciar, sin prueba alguna, que su designaciáón estuvo movida por el “fraude”.

Con menos de 48 horas de haber conquistado la corona universal, R’Bonney Gabriel, ha recibido todo tipo de ataques en redes sociales, al igual que la organización de Miss Universe, a la que acusan de haber arreglado los resultados para que la estadounidense de origen filipino fuera la ganadora.

La principal queja de los cibernautas es que, de acuerdo a ellos, la verdadera Miss Universo era la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, quien desde el principio del concurso se ubicó como la archifavorita, y al final debió conformarse con el segundo lugar.

Fans de la reina venezolana incluso están promoviendo en redes el haghstash “Fraudeenmissuniverso”, y de manera frontal han lanzado todo tipo de dardos a la sucesora de Harnaaz Sandhu.

Los comentarios que ruedan por internet insisten en que los resultados no fueron justos, y de acuerdo a quienes se manifiestan, la Miss Venezuela era de lejos la ganadora real del concurso, o en su defecto la Miss República Dominicana, Andreína Martínez, quien fue segunda finalsta.

“Esa mujer solo sabe ganar por fraude”, “cuando la nombran ni ella se lo cree por DIOS, robo para Venezuela 🇻🇪”,”Miss Corrupción 2022″, “Ocupando un lugar que no te corresponde. Amanda es la Reina”, “aquí nos volvemos a dar cuenta que importa mucho lo que le convenga a la organización” , fueron algunas de las reacciones del resultado en Miss Universo que circulan en sitios especializados en certámenes de belleza como Missology y Missosology.

Final Q and A | Q and A | Miss Universe 2023 | Highlights Answer #missuniverse #finalqna #qna #QandA 2023-01-15T04:53:53Z

“Puede tener la ropa más lujosa pero no es la reina más bonita. El concurso de miss universo ya no es para las más bellas”, “lo mejor que puede hacer es renunciar, como van las aguas… pobrecita”, “esa mujer no tiene nada de Miss Universo, Coronen a Venezuela”, agregaron otros con más severidad.

Otra de las grandes molestias tuvo que ver con la no inclusión en el TOP 16 de la Miss Filipinas, Celeste Cortes y la Miss Tailandia, Anna Sueangam-iam, naciones que cuentan con millones de apasionados fans, que criticaron que sus candidatas hayan quedado por fuera de las semifinalistas, y quienes se han sumado a las voces de presunto fraude contra la organización.

Fans de los concursos de belleza recordaron que no es la primera vez que la actual Miss Universo enfrenta ataques de presunto fraude, pues cuando fue elegida como Miss USA ocurrió lo mismo. En aquel momento, no solo los seguidores del certamen dijeron que su triunfo fue arreglado sino que el asunto pasó a mayores, pues hubo una investigación luego de que las propias concursantes emitieran quejas y cartas denunciando fraude.

Sin embargo, en redes sociales tambien han salido voces a defender a la reina, quien sin duda dejó ver que es una mujer muy inteligente y empoderada, promotora de su proyecto de ayuda a victimas de trafico humano.

“Primera vez que veo una Miss Universo tan atacada en las redes sociales como ella. No existe peor VENENO que las redes sociales”, dijo un defensor de la estadounidense.

“Es gracioso como los venezolanos dicen que les robaron….de que??? Estados Unidos lo hizo mejor que Venezuela y los jueces también lo vieron. Si los venezolanos piensan que les robaron, imagínense cómo se siente cada concursante que no ganó. Supéralo Venezuela. Salvo la derrota y seguir adelante. Ridículo”, dijo otro defensor de R’Bonney Gabriel.