María Celeste Arrarás anuncia su nuevo proyecto: ¿De qué se trata?

María Celeste Arrarás está más feliz que nunca con el lanzamiento de su nuevo proyecto que lleva por nombre “MC Live” y tiene previsto estrenarse hoy en la plataforma de Youtube. El nuevo reto profesional de Arrarás llega después de su abrupta salida de Telemundo en el mes de agosto de 2020.

En una entrevista exclusiva con People en Español, la destacada periodista puertorriqueña brindó detalles sobre lo que puede esperar la audiencia con el estreno de su show digital: “Inicialmente veremos una entrevista temática con alguien famoso o alguien que debería ser famoso y no lo es. Cada entrevista girará en torno a una lección de vida, a algo íntimo y personal que a esa persona le tocó vivir y de la cual aprendió algo fundamental”.

La primera transmisión de “MC Live” contará con María Elena Salinas como invitada especial. En cuanto a su decisión de contar con Salinas en el estreno del proyecto, Arrarás destacó: “Ambas hemos tenido carreras paralelas, hemos sido amigas y rivales. En esta etapa las dos hemos decidido reinventarnos y en el proceso encontramos la plenitud”.

Al referirse al desafío de adaptarse al surgimiento de las plataformas digitales, María Celeste aseguró sentirse a plenitud con esta transición: “Me siento renovada y a tono con los tiempos. Estamos pasando por una transición en la cual las personas están dejando a un lado a la televisión para concentrarse en las plataformas digitales como su fuente de entretenimiento e información”.

“MC Live” de María Celeste Arrarás tiene previsto contar con un episodio nuevo cada martes en la plataforma de Youtube a las 4:00 PM, Hora del Este.

La afamada presentadora de televisión confesó a People en Español que se siente muy cómoda con el estreno de su proyecto digital: “Quise explorar el proyecto de MC Live primero porque es algo que me viene natural, orgánico. Siempre me he sentido cómoda entrevistando porque tengo una mente inquisitiva y realmente siento interés por lo que tienen que decir las personas, por sus historias y más aún por las lecciones que la vida les ha enseñado”.

En la actualidad, Arrarás admitió que se ha tomado el tiempo para evaluar las diversas oportunidades laborales que le han ofrecido desde su inesperada salida de Telemundo en el mes de agosto de 2020.

“Desde que salí de Telemundo he tenido acercamientos para hacer diferentes cosas, tanto en los medios como fuera de los medios y lo primero que he hecho es tomarme el tiempo para evaluar los proyectos”, mencionó la intérprete de 60 años.

María Celeste Arrarás: ¿Cuándo fue despedida de Telemundo?

A inicios del mes de agosto de 2020, María Celeste Ararrás sorprendió a sus miles de fanáticos al anunciar que había sido despedida de Telemundo después de 19 años de ininterrumpida trayectoria en la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, afirmó Arrarás en ese momento en su cuenta oficial en Instagram.

A lo largo de su participación en “Al Rojo Vivo” de Telemundo, María Celeste logró ganarse el cariño y respeto de la audiencia de habla hispana por el profesionalismo que la caracterizó al momento de informar sobre lo más reciente del acontecer noticioso.

Arrarás le agradeció a Telemundo por permitirle crecer en el ámbito profesional a lo largo de casi 20 años: “Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años”.

