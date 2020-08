¿Por qué sacaron a María Celeste Arrarás de ‘Al Rojo Vivo’?

La destacada periodista María Celeste Arrarás se despide de Telemundo y del importante programa televisivo “Al Rojo Vivo” después de 19 años de interrumpida trayectoria en la importante cadena televisiva de habla hispana en los Estados Unidos. A través de su cuenta oficial en Instagram, Arrarás confirmó la noticia con un emotivo mensaje:

A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on Aug 5, 2020 at 10:47am PDT

Arrarás continuó expresando su infinito agradecimiento a Telemundo por permitirle llegar a los hogares de tantos hispanos en los Estados Unidos: “Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años.”

Para concluir, la influyente comunicadora confesó que el rompimiento de su relación laboral con Telemundo no es el final de su destacada trayectoria periodística en los medios de comunicación de habla hispana en Estados Unidos: “Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre.”

‘Al Rojo Vivo con María Celeste’ fue “una revista noticiosa que en una hora llevaba al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una ‘paella informativa’ que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en la tecnología. “Al Rojo Vivo con María Celeste” se transmite en Estados Unidos de lunes a viernes a las 4 pm EST/PST, 3 pm centro.”

A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on Jul 23, 2020 at 9:35am PDT

‘Al Rojo Vivo con María Celeste’ fue “uno de los programas de televisión más vistos en su horario en Nueva York, en ocasiones sobrepasando los índices de audiencia de otros programas tanto en español como en inglés.”

María Celeste Arrarás es una de las más importantes periodistas de habla hispana, su impecable trabajo en los medios de comunicación le han permitido cubrir “los eventos históricos más importantes, como por ejemplo la caída de la Unión Soviética, los Juegos Olímpicos de Seúl, un golpe de estado en Haití y las Convenciones Presidenciales Nacionales en los Estados Unidos, entre otros.”

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales no tardaron en llegar, entre ellos los de Carolina Sandoval, Jorge Bernal y Rodner Figueroa que le expresaron su apoyo y agradecimiento a Arrarás:

“Mis respetos para ti …eres un gran ejemplo para muchos de nosotros, te aplaudo y gracias por haber sido de las personas que me escribió hace una semana @mariacelestearraras”, “Mari gracias por ser una gran compañera pero por sobre todo una gran amiga. Te quiero, te respeto y te admiro!!! Te vamos a extrañar mucho!!!”, “MC, te adoro, te respeto, te admiro, te quiero tanto! Me agarraste de la mano y me guiaste, me regañaste, me enseñaste, me dejaste aprender de ti y me dejaste crecer. Esto no es la primera vez que te digo esto y tampoco será la última. I love youuuuuu!.”