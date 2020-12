María Celeste Arrarás de luto: ¿Quién se le murió a la presentadora de televisión?

María Celeste Arrarás se pronunció a través de sus redes sociales para lamentar la inesperada muerte del presentador de televisión Edgardo Del Villar, quien falleció recientemente después de una difícil batalla en contra del cáncer. Del Villar y Arrarás lograron consolidar una muy buena relación de amistad tras trabajar juntos en “Al Rojo Vivo” de Telemundo.

“Tengo el corazón roto con la partida de un ser de luz como lo fue @edgardodelvillart47. Siempre fue un gran amigo, colega y cómplice. No cabe la menor duda que allá arriba se la van a pasar muy bien con sus divertidas ocurrencias y eterno optimismo”, puntualizó la presentadora de televisión en Instagram.

Arrarás continuó extendiéndole sus condolencias a la familia de su entrañable excompañero de Telemundo: “Mi más sentido pésame para su querida esposa y su hija, a las que tanto amaba”.

Edgardo Del Villar formó parte del equipo de corresponsales de “Al Rojo Vivo” de Telemundo hasta el mes de septiembre de 2017. Poco tiempo después, el talentoso mexicano fue anunciado como presentador de Noticias Telemundo Nueva York, un rol que logró desempeñar con su característico profesionalismo.

La muerte de Edgardo del Villar deja un gran vacío en la audiencia de habla hispana

La muerte de Edgardo Del Villar se dio a conocer en horas de la noche de este domingo 13 de diciembre de 2020. A través de las redes sociales, los seguidores del presentador de televisión se mostraron conmocionados ante la inesperada noticia.

“Edgardo del Villar era un periodista talentoso y un talentoso narrador con una sonrisa que iluminaba la pantalla. Nos quedamos asombrados mientras luchaba contra una enfermedad incurable con notable determinación; empujándose al límite, volviendo al aire durante todo su tratamiento y permaneciendo positivo y optimista durante todo el proceso. Él fue nuestra inspiración y lo amamos”, afirmó Cristina Schwarz, presidenta y gerente general de Telemundo 47 a través de un comunicado de prensa para confirmar la noticia del fallecimiento del comunicador mexicano.

A Del Villar le sobreviven su esposa Carolina Novoa y su hija, Dana del Villar, fruto de una relación amorosa anterior.

Edgardo Del Villar: ¿Cuándo lo diagnosticaron con cáncer?

A inicios del mes de agosto de 2019, Edgardo Del Villar anunció que fue sometido a una cirugía de emergencia para remover tres tumores de su cerebro. En ese momento, el periodista logró recuperarse satisfactoriamente y agradeció a cada una de las personas que estuvieron pendiente.

A finales del mes de agosto de 2019, Del Villar confirmó que padecía cáncer después de reunirse con su equipo médico que corroboró el diagnóstico con unos exámenes que le realizaron: “Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer”.

A lo largo de sus tratamientos en contra del cáncer, Edgardo Del Villar estuvo trabajando de manera ininterrumpida como presentador de Noticias Telemundo Nueva York. Sin embargo, su pasión por el periodismo fue puesta en pausa a mediados de este año para enfocarse en su totalidad en su recuperación de la enfermedad que padecía.

En el mes de agosto de este 2020, Del Villar anunció que se despedía de los medios de comunicación para enfocarse en su recuperación del cáncer: “He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, por lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, pero ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla en contra del cáncer”.

La trayectoria de Edgardo Del Villar en los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos es respaldada por más de 20 años de experiencia, entre los que destacan sus proyectos más representativos: “Al Rojo Vivo”, “Un Nuevo Día” y “Noticias Telemundo”.

