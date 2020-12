Muere Edgardo del Villar de Telemundo: ¿Cómo murió el presentador de noticias?

Edgardo del Villar, el querido presentador de Telemundo 47, murió este domingo 13 de diciembre, según informó NBC New York. “Edgardo del Villar era un periodista talentoso y un talentoso narrador con una sonrisa que iluminaba la pantalla. Nos quedamos asombrados mientras luchaba contra una enfermedad incurable con notable determinación; empujándose al límite, volviendo al aire durante todo su tratamiento y permaneciendo positivo y optimista durante todo el proceso. Él fue nuestra inspiración y lo amamos”, dijo Cristina Schwarz, presidenta y gerente general de Telemundo 47. “La familia de nuestra estación extiende sus condolencias a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija Dana”.

Del Villar perdió la batalla contra el cáncer, uno que se se encontraba en su cerebro.

Al periodista del noticiero local de Nueva York Telemundo, se enteró en agosto del 2019 que tenía tres tumores en el cerebro. En el mismo mes fue intervenido para extirparte tres tumores. Después de siete horas en el quirófano, Del Villar salió con éxito de la delicada cirugía. Fue su esposa, la también periodista Carolina Novoa, quien confirmó la información y explicó que, la buena noticia para el periodista es que los tres tumores pudieron extirparse por completo.

Los tumores extraídos fueron enviados a un laboratorio para realizar una biopsia y determinar de qué tipo son y con los resultados decidir el tratamiento a seguir.

Desafortunadamente los tres tumores que le extrajeron fueron analizados y resultaron cancerígenos. Por lo que Del Villar se tuvo que someter a un tratamiento médico. El presentador hizo el triste anunció a través de una carta.

“Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer. Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca, y él me ha bendecido con los mejores profesionales médicos del mundo. Tanto mi familia en mi casa como la de Telemundo 47, han estado a mi lado desde el comienzo de este proceso, y no podría pedir personas más fuertes, más compasivas y más amorosas que ellos. Me gustaría agradecer nuevamente a los televidentes de Telemundo del área triestatal, así como a las personas de todo el mundo por sus oraciones y cálidos deseos. Ellos han sido una fuente de fortaleza e inspiración para mi familia y para mí también. Espero poder seguir manteniéndolos informados sobre mi estado de salud.