Presentador de Noticias Telemundo se despide de la televisión: ¿Por qué?

Edgardo del Villar, presentador de Telemundo 47, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que se despide de manera permanente de la industria televisiva en medio de su lucha contra el cáncer. El conductor también formó parte de “Un Nuevo Día” y “Al Rojo Vivo”, shows televisivos de la importante cadena de habla hispana.

“He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, por lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer”, puntualizó Del Villar en el primer fragmento del clip que publicó en su perfil.

El comunicador continuó mencionando: “Con sus oraciones, con sus buenos deseos podré salir adelante y por favor continúen en contacto conmigo, cuando pueda les estaré compartiendo información sobre este progreso.”

El presentador también le transmitió sus sinceras bendiciones a las miles de personas que lo han apoyado en su inevitable lucha en contra del cáncer: “Yo continuaré mandándoles bendiciones, mandándoles muchísimo cariño y muchísima buena vibra. La vida tiene ciclos que se abren y también otros que se cierran y nos dejan lecciones que siempre apreciaré, así que hasta luego, bendiciones y recuerden siempre pasarla estupendamente.”

Las reacciones en las redes sociales por parte de fanáticos y amistades no tardaron en llegar para Del Villar: “Te abrazo, compañero! Te bendigo en el nombre de Dios”, “Te quiero infinito mi güero chulo! Tú puedes!! Dios está contigo amigo del alma”, “Fuerza Edgardo. Sigue luchando. Eres un guerrero y un titán. Todo mi respeto”, “Edgardo tu envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Eres admirable por ser un guerrero!!! Mil bendiciones”, “Estas cubierto con la sangre de Cristo !!!!!! Dios esta y siempre estara contigo mi guerrero Bendiciones”, “Mis oraciones están contigo yo sobreviví a un cancer grado 4 y como Dios me ha devuelto mi salud así mismo lo hará contigo confío que te volveremos a ver nuevamente en la pantalla”.

De acuerdo con información reseñada por Telemundo, Edgardo del Villar “anunció en octubre de 2019 que había vencido al cáncer en una primera batalla de su tratamiento, pues meses atrás fue diagnosticado con tres tumores cerebrales, que le fueron extirpados.”

Edgardo del Villar cuenta con “más de 20 años de experiencia reportando las noticias a la audiencia de habla hispana. Del Villar se unió al equipo de noticias de Telemundo 47 después de trabajar como corresponsal de noticias para ‘Al Rojo Vivo con María Celeste’ de Telemundo.”