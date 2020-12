¡De no creer! ¡Esta estrella de la música fue rechazada en The Voice!

El exitoso concurso de canto de la NBC, The Voice, existe desde hace tanto tiempo que no sorprende que los productores hayan rechazado a muchas futuras estrellas de la música.

Mientras aparecía en un episodio de Watch What Happens Live With Andy Cohen, Maren Morris habló sobre haber sido rechazada por una serie de concursos, incluida The Voice.

“¿Es verdad que fuiste rechazada tanto por America’s Got Talent como por The Voice, pero ambos programas tienen concursantes que hacen versiones de tus canciones?”, preguntó una persona que llamó en el programa. Cuando Cohen preguntó si eso era cierto, Morris lo confirmó.

Morris fue rechazada de America’s Got Talent y The Voice

Morris le dijo a Cohen que no fue solo The Voice quien la rechazó, también anteriormente fue rechazada por American Idol.

El año pasado, Morris le dijo a Rolling Stone Country que estaba contenta de no haber triunfado en alguno de los concursos a los que se presentó.

“Pienso en todos los malditos programas de talentos en los que he probado en mi vida y estoy muy contenta de no haber triunfado ninguno de ellos”, dijo. “Es un círculo completo, porque fui rechazada de The Voice. Fui rechazada de American Idol, y ahora estoy más feliz.”

Morris dice que le encanta impartir su “dulce venganza” en los programas en que la rechazaron

Morris compartió que está contenta de que se usen sus canciones en los concursos porque así gana dinero con ello.

“La gente hace versiones de mis canciones para sus audiciones en esos programas, así que aparte de darme visibilidad, puedo cobrar algo de dinero y tener una dulce venganza”.

Morris no es la única estrella que tiene una historia de rechazo en The Voice. La estrella en ascenso del country Kane Brown también fue rechazada del programa al principio de su carrera, pero ahora ha aparecido en el programa como mentora. Brown pasó a competir en X Factor por un corto período de tiempo, pero finalmente dejó el programa.

Otras estrellas del country rechazadas por American Idol son Hillary Scott de Lady A, Mickey Guyton, Colton Swon, Chris Lane y Jimmie Allen.

El final de la temporada 19 de The Voice se transmite en dos partes el lunes 14 de diciembre de 2020 y el martes 15 de diciembre de 2020 a las 8 PM, Hora del Este, en la NBC.