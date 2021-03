Madge Sinclair murió a los 57 años. ¿Cómo murió la legendaria actriz?

La secuela de Coming 2 America contará con casi todos los miembros del elenco original cuando se estrene en Amazon Prime el 5 de marzo.

Los nuevos miembros del reparto incluirán a Leslie Jones, Traci Morgan, Wesley Snipes, Jermaine Fowler, Kiki Lane, Teyanna Taylor y la hija de Murphy en la vida real, Bella.

Lamentablemente, una querida estrella original de Coming to America, Madge Sinclair, falleció, por lo que su personaje, la reina Aoleon Joffer, la madre de Akeem y la reina de Zamunda, no formará parte de la nueva película.

Aunque el personaje de Sinclair no estará en Coming 2 America, los fanáticos esperan que sea honrada de alguna manera con una dedicatoria cinematográfica o una imagen de ella en el palacio.

#MadgeSinclair (1938–1995) would have been 82 today.

She was Emmy-nominated for ROOTS and TRAPPER JOHN, MD, won for GABRIEL'S FIRE + played Steve Harvey's mother-in-law in his first sitcom: JUST ME AND THE BOYS.

What's your favorite role? pic.twitter.com/CjXjJJ2dpk

— getTV (@gettv) April 28, 2020