Murió la Miss América 1993 a los 49 años: ¿Cómo falleció Leanza Cornett?

Leanza Cornett, la ex Miss América 1993, murió el 28 de octubre después de sufrir lesiones en la cabeza. Cornett ganó el título cuando tenía apenas 21 años. A Cornett le sobreviven sus dos hijos, Kai Steines, de 18 años, y Avery Steines, de 16, según News4jax. La exreina estuvo casada con Mark Steines desde 1995 hasta el 2013.

La muerte de Cornett se anunció en la página de Facebook del Círculo de amor de Leanza Cornett. La publicación decía: “Estoy aquí para informarles que Leanza falleció esta tarde. Ella era tan amada. No tengo muchas ganas de escribir mucho en este momento. Mi corazón esta roto”.

Según una publicación anterior en esa página, la reina de belleza sufrió una lesión en la cabeza el 12 de octubre. Después de sus heridas, Cornett se sometió a una cirugía de emergencia. Las circunstancias exactas que rodearon las lesiones de Cornett no se hicieron públicas de inmediato.

1993 Miss America 🇺🇸 Pageant ♥ Crowning Moment 👑 (September, 14, 1992)Miss America 1993 Miss Florida 🌹 Leanza Cornett 1ST RUNNER UP Miss Iowa 🌹 Catherine Ann Lemkau 2ND RUNNER UP Miss Indiana 🌹 Shelli Yoder 3RD RUNNER UP Miss Kansas 🌹 Pam McKelvy 4TH RUNNER UP Miss Oklahoma 🌹 DuShame Carter 2020-02-02T02:12:19Z

Además de su victoria en Miss América, Cornett también fue reportera de Entertainment Tonight durante un período en 1995.

Esto es lo que necesita saber:

Cornett era una “activista, cristiana y patriótica estadounidense”

Cornett se describía a sí misma en su página de Twitter como “Madre, hija, mujer cristiana, activista, entusiasta, ex Miss América, patriota estadounidense, viajera mundial, amante de la música”.

En el momento de su muerte, la página de Twitter de Cornett se estableció como privada. Según la página de LinkedIn de Cornett, ella era la presidenta de Cornett Entertainment. La página de IMDb de Cornett detalla que además de su tiempo en las apariciones de Entertainment Tonight, Cornett hizo apariciones en CSI, Saved by the Bell: The New Class y Weeds.

En abril de 2006, Cornett fue nombrada como parte del salón de la fama de su alma mater, Terry Parker High School, en Jacksonville, Florida, informó el Florida Times-Union en ese momento. Cornett era de Big Gap, Virginia, pero creció en el área de Jacksonville.

Interview with Miss America 1993 Leanza CornettInterview with Miss America 1993 Leanza Cornett 2020-07-25T20:28:26Z

Cornett usó su título de Miss América en la lucha contra el VIH / SIDA

Al rendir homenaje a Cornett en Twitter, la amiga de la exganadora del concurso de belleza, Kate Shindle, escribió: “Con el corazón roto al enterarme de la pérdida de @LeanzaCornett. Una pionera, un talento increíble, un ser humano que luchó porque el mundo fuera mejor y se tomó el tiempo de compartir lo que había aprendido cuando yo también aspiraba a usar el título de @MissAmerica en la batalla contra el VIH/SIDA. #RIP, mi amiga”.

La muerte de Cornett se señaló en la página de Facebook de la Organización Miss América. El tributo decía en parte: “Leanza tenía un espíritu brillante y hermoso y su risa era contagiosa. Sabemos que ella significó mucho para muchos, incluidos todos ustedes”.

Antes de su victoria en Miss América en 1993, Cornett fue nombrada Miss National Sweetheart en 1991. Un perfil en línea sin fecha de Cornett dice que comenzó a competir en concursos de belleza como un medio para ganar dinero para becas para la universidad.

Miss America 1993 Leanza Cornett dies after sustaining head injuryCornett, who grew up and graduated in Jacksonville, was 49 years old 2020-10-29T02:48:29Z

Cornett se divorció de su esposo Mark Steines en 2013

Un artículo de la revista People sobre Cornett, de octubre del 2000, dijo que Cornett se fue a trabajar para Entertainment Tonight luego de su victoria en Miss América. Fue despedida del programa en 1995, poco después de su boda con Mark Steines. Steines reemplazaría a Cornett en el programa.

US Weekly informó en enero de 2013 que Cornett y Steines se separaron. Una fuente cercana a Steines le dijo a la revista en ese momento: “Mark está tratando de mantener las cosas lo más optimistas y positivas posible”.

En un informe separado sobre la separación de la pareja, US Weekly informó que Steines y Cornett se casaron en la isla hawaiana de Kauai. Page Six informó que la antigua casa de la familia en Ojai, California, se puso a la venta en el verano de 2015.

Steines se volvió a casar con la autora de niños, Julie Freyermuth, en Los Ángeles en agosto de 2016, según Brides.com.

En un comunicado sobre la muerte de Cornett, Steines dijo: “Con gran pesar les comparto el fallecimiento de mi exesposa, Leanza, la madre de nuestros dos extraordinarios hijos Kai y Avery. Siempre recordaremos los maravillosos momentos que compartió durante su breve tiempo aquí en la tierra. Me reconforta saber que Kai y Avery siempre tendrán el mejor ángel de la guarda vigilándolos, mientras navegan por el camino de la vida. Les pido que por favor los tengan en sus oraciones a ellos, así como a los padres de Leanza y a su familia”.

Cornett dijo en una entrevista de 2015 que su sentimiento inicial después de escuchar al presentador Regis Philbin leer su nombre como la ganadora de Miss América había sido un error. Uno de los otros pensamientos de Cornett fue: “Pensé en el novio con el que había terminado y esperaba que él y toda su familia estuvieran mirándome. Me quedé atónita. Totalmente aturdida. Nunca me había sorprendido tanto en toda mi vida”.

Leanza Cornett, Miss America 1993 and Big Stone Gap native, dead at 49Read more: https://www.wjhl.com/news/local/leanza-cornett-miss-america-1993-and-big-stone-gap-native-dead-at-49/ 2020-10-29T03:11:09Z

Cornett dijo que su novio terminó con ella durante su primer año de universidad, pero que luego se hicieron amigos.



La fallecida Miss América dijo en 1993 que el concurso debería quitar la competencia de traje de baño.

En septiembre de 1993, The New York Times citó a Cornett diciendo que el certamen de Miss América debería eliminar la parte de traje de baño del espectáculo. En 2018, tras el nombramiento de Gretchen Carlson como presidenta del concurso Miss América, Carlson anunció medidas para hacer que el concurso esté más orientado hacia las personalidades que hacia las apariencias.

Esta es la versión original de Heavy.