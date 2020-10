Coronan a nueva Miss Sudáfrica: ¿Por qué su figura declara la guerra a los estereotipos?: [FOTOS]

Los reinados de belleza siguen cambiando, por fortuna, y una vez más Sudáfrica continúa dando lecciones al mundo sobre la extensión que significa la belleza en las mujeres.

El fin de semana fue coronada la sucesora de la actual Miss Universo, Zozibini Tunzi, en una gala llena de mucho glamur, que tuvo lugar en la ciudad de Cape Town, y la preciosa Shudufhadzo Musida se alzó con el título.

La joven de 24 años, graduada de estudios sociales y filosofía, encantó desde el principio a los jurados y al público en general.

Con su imponencia, gracia y belleza y su discurso sobre la importancia de luchar por la inclusión y la defensa de los derechos humanos, la modelo se echó a todos al bolsillo desde el principio.

Pero más allá de eso, la nueva Miss Sudáfrica está dando de que hablar, al igual que la organización que la eligió, pues en un claro mensaje de lucha contra los estereotipos y la falsa imagen de belleza única, que por años vendieron los certámenes internacionales, la reina es poseedora de un cuerpo voluptuoso que se sale de los estándares tradicionales. Asimismo, tiene su look capilar es de cabeza totalmente rapada.

Pero más allá de eso, la nueva Miss Sudáfrica está dando de que hablar, al igual que la organización que la eligió, pues en un claro mensaje de lucha contra los estereotipos y la falsa imagen de belleza única, que por años vendieron los certámenes internacionales, la reina es poseedora de un cuerpo voluptuoso que se sale de los estándares tradicionales. Asimismo, tiene su look capilar es de cabeza totalmente rapada.

Just like that a life has been changed forever. I carry with me the women that came before me so that tonight could be. May this year be one of purpose and change. My beloved South Africa, Ndo livhuwa. pic.twitter.com/43wizACZwL — Shudufhadzo (@abigailmusida) October 24, 2020

Tras la coronación de la joven, quien competirá en la próxima edición de Miss Universo, que se realizará en Estados Unidos en el primer trimestre del 2021,las opiniones no se hicieron esperar.

Aunque no faltaron en redes sociales los ataques de aquellos que insisten en que las reinas de belleza deben ser mujeres con “medidas perfectas”, delgadas, con cabelleras voluminosas y caras de “barbie”, la gran mayoría ha apoyado a la bella sudafricana.

Muchos se han manifestado sobre lo positivo que resulta para la sociedad elegir mujeres que se acercan más al común, más aun cuando la labor de una reina actualmente es llevar mensajes poderosos hacia la juventud, defendiendo el valor de ser únicos y luchando contra estereotipos que tanto daño han hecho.

La sucesora de Zozibini Tunzi fue interrogada sobre la causa que quisiera liderar como Miss Sudáfrica y resaltó la importancia de no ignorar los problemas de salud mental que sufren muchos jóvenes para evitar muertes innecesarias.



“Mi movimiento sería el movimiento de la mente. El suicidio es una de las principales causas de muerte en personas entre los 15 años y los 29. Una de cada tres personas se espera que sufra enfermedades mentales en su vida y creo que movilizar a la gente para fortalecer la salud mental, pudiera arreglar muchos asuntos en la sociedad”, respondió la recién coronada reina.

El segundo lugar fue para Tato Moselle y el tercero para Natasha Joubert.

El segundo lugar fue para Tato Moselle y el tercero para Natasha Joubert.

Según informó el sitio sudafricano EWN, la nueva reina nació en Ha-Masia, Limpopo, un pueblo de bajos recursos ubicado en el distrito Vhembe. El citado medio dijo además que sufrió de bullying en la escuela.

Miss South Africa 2020 FULL SHOW | Shudufhadzo Musida- Limpopo | 10/24/2020Miss South Africa 2020 FULL SHOW | Shudufhadzo Musida- Limpopo | 10/24/2020 2020-10-24T17:48:42Z

“Me acosaron porque era Venda. Tuve que soportar la intimidación durante siete años. Llegué al punto en que no quería encajar en un molde en el que la gente pensara que está bien despreciar a las personas según su procedencia. De dónde vengas no determina a dónde vas a ir”, comentó la reina, quien ya es todo un boom en redes sociales y sitios especializados en concursos de belleza.

