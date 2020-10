Una inmigrante africana y activista contra el racismo fue coronada como Miss Canadá: [VIDEO]

La organización de Miss Universo anunció recientemente que la gala para coronar a la sucesora de Zozibini Tunzi será en Estados Unidos en el primer trimestre del 2021. Y a la lista de reinas de cada país que ya han sido coronadas, se sumó ahora la Miss Canadá, Nova Stevens, cuya coronación ha sido aplaudida por sus seguidores y amantes de los cambios en los certámenes de belleza.

La joven de 27 años, conquistó al jurado y al público, no solo por su estilo de cabeza semirapada y su elegancia, sino por su seguridad y por ser una reconocida activista contra el racismo en la ciudad de Vancouver, Canadá, a donde llegó siendo muy niña proveniente de su natal Kenia, en África.

La coronación de la nueva Miss Canadá sigue con el estilo que han adoptado varios países que han elegido reinas con historias de vida y personalidades que inspiren a jóvenes a ser empoderados.

MISS UNIVERSE CANADA 2020 – NOVA STEVENS#NoveStevens #MissUniverseCanada2020 #MissUniverse2020 2020-10-26T03:03:54Z

Según el sitio Vancouver is Awesome, la Miss Canadá ha jugado un rol muy activo en la organización de marchas de protesta contra el abuso policial y a favor del Movimiento Black Lives Matter.

“Siempre he hablado de las cosas en las que creo. Siempre he usado mi voz porque sentí que, nuevamente, es un privilegio tener una voz porque no todos tienen la capacidad de hablar”, aseguró la Miss Canadá en diálogo con Daily Hive, donde agregó que su deseo de ser reina era poder elevar su voz en una plataforma nacional.

“Quiero que me escuchen y si tengo que subir a un escenario más grande para que me escuches, entonces lo haré. Eso es lo que quiero hacer con Miss Universo Canadá, usar esa plataforma … para poder llegar a una audiencia más amplia, para crear conciencia y educar a más personas porque, al final del día, se trata de educar a la gente”, aseguró la joven, cuya familia fue desplazada originalmente de Sudán hacia Kenia y cuando tenía 6 años decidieron enviarla a vivir con familiares en Vancouver.

Tras ganar el certamen, donde lució espectacular en un vestido dorado, la reina de belleza volvió a mostrar cuál será su misión con la corona y compartió un sentido mensaje en su Instagram.

MISS UNIVERSE CANADA 2020 | CROWNING MOMENT | NOVA STEVENSMISS UNIVERSE CANADA 2020 | CROWNING MOMENT | NOVA STEVENS #missuniverse #missuniversecanada #missuniversecanada2020 #novastevens 2020-10-27T02:57:22Z

“Soy Nova Stevens. Soy una mujer canadiense y negra. Mientras estoy frente a ustedes, quiero que me vean como una mujer negra. Si. Quiero que vean el color. Porque ver colores no significa que seas racista; en cambio, permite ver las luchas experimentadas por las personas de color”, dijo la reina.

“Has escuchado las noticias, has leído las historias. Se han perdido vidas de negros inocentes a causa de la brutalidad policial y los crímenes de odio. Queremos que nos veas. Queremos que nos escuches. Queremos que nos sientan. Les pido que diversifiquen su entorno, porque cuando lo hacen, se crea una mejor comprensión. Sepan que el odio se enseña; por tanto, podemos desaprenderlo. ¡Así que hagámoslo! Volvamos a nuestra verdadera esencia, que es el amor”, agregó.



Nova Stevens 2020-10-22T20:59:23Z

La Miss Canadá agregó: “Mi corazón está lleno de gratitud. Muchas gracias a todos los que han creído en mí y me han apoyado en este viaje. Como su nueva Miss Universo Canadá, prometo ser fiel a quien soy y usar mi poder, que es mi voz”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram