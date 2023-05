Laura Bozzo llama enfermo mental a Eduardo Verástegui: ¿Por qué lo atacó?

Hace unas semanas Eduardo Verástegui generó serias molestias, luego de asegurar en su cuenta de Twitter que “sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia”.

Y a las voces de rechazo por el discriminatorio y ofensivo comentario, que no han parado de surgir, se sumó la conductora de televisión Laura Bozzo, quien usó esta semana su cuenta de Instagram para arremeter contra el actor, de quien puso en duda su cordura mental.

A ese enfermo mental, ya lo reté yo a una discusión pública, y lo reto nuevamente a Eduardo Verástegui, a que tenga un debate conmigo, que soy criminóloga, aparte de doctora en derecho, para que tenga un debate conmigo, sobre esa opinión que dio, de que los gays eran pedófilos”, comentó la animadora peruana en diálogo con la prensa. “La ignorancia que he visto en sus declaraciones es total”.

La exconcursante del reality show Casa de los famosos, fue más allá y le dijo al antiguo cantante, quien desde hace varios años se ha entregado a su labor de evangelizador, y ha optado por no sostener relaciones sexuales, que los pedófilos están en ciertos grupos, a los que no quiso hacer referencia.

“Los pedófilos son personas a los que se les niega satisfacción sexual y buscan escapes, a través de este tipo de anormalidades. Podría dar una clase sobre pedofilia, pero lo único que les voy a decir es que no tiene nada que ver la opción sexual con ser pedófilo”, agregó la Señorita Laura.

¿Eduardo Verástegui se opone al matrimonio gay? En una entrevista grabada hace 3 años, el actor y productor mexicano expresaba a CNN su oposición al matrimonio gay pero ahora dice que su posición es otra. Suscríbete a nuestro canal en YouTube: bit.ly/15NWkSN Dale a "Me gusta" en Facebook: Facebook.com/cnnee Síguenos en Twitter: Twitter.com/cnnee CNN en Español en Pinterest: Pinterest.com/cnnee CNN en Español… 2015-07-01T20:48:19Z

La abogada y comunicadora compartió el video con sus reacciones hacia los comentarios de Verástegui, asegurando que urge ponerle freno a sus posturas sin fundamento, y hasta puso en duda su orientación sexual.

“Una lastima que haya gente ignorante que provoca odio y discriminación, muchos son gays reprimidos 😡 Para mi las declaraciones de @eduardoverastegui son un horror y debería ser enjuiciado por qué incitar los crímenes y violencia contra la comunidad. Me gustaría decirle como sufren, he visto adolescentes suicidarse por el rechazo de la sociedad y él con esto promueve y echa más leña al fuego”, dijo Laura en su mensaje, donde arremetió duramente.

“😡Que no venga a darse golpes de pecho. Los beatos son los peores y que no meta a Cristo, que es amor, en sus porquerías 🙏❤️ @imagentvmex @telemundo @sueltalasopatv @peopleenespanol @andreshurtadooficial @rodgonzalezl bendiciones 🙏 ya se que salgo horrenda pero eso a mi no me importa no podemos tolerar mas la Homofobia 😡😡😡😡”, agregó la peruana.

La trata de niños es un problema global. @EVerastegui #Tratadeniños #FelizLunes

Ve la entrevista completa en nuestro canal de Youtube:https://t.co/cEqIEQJQn9 pic.twitter.com/Ea25jRpA8g — Contacto Noticias (@Contacto_Noti) May 22, 2023

Y tras la publicación de su video, como era de esperarse los comentarios no tardaron en llenar las redes sociales de Laura Bozzo, y mientras sus fieles seguidores la apoyaron en sus declaraciones, otros salieron en defensa del actor de 49 años.

“El es gay de closet no quiere salir”, “una cosa es no estar de acuerdo con algo y otra muy diferente odiar como dicen ustedes. Yo no creo que Eduardo los odie. Simplemente no está de acuerdo y eso se respeta”, “Wowww Lau!!! Por eso y mas te adoro!!!! Estoy contigo al 100% !!!!!!” y “Muy bien Lau👏👏👏👏 me encanta cuando demuestras tu educación y preparación en estos temas”, fueron algunas de las reacciones que generó el rifirrafe.

“Eduardo se ha enriquecido mucho mas a base de la fe con sus redes y su discurso en cada rosario, incitando a las doñas a unir mas personas y generando muchísimo $$ en todas sus plataformas”, dijo otro cibernauta.