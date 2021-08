El bikinazo de Laura Bozzo con el que impacta a días de cumplir 70: [FOTO]

Para nadie es un secreto que Laura Bozzo es una mujer que siempre está presumiendo de sus cualidades y talentos, y faltando solo unos días para que la conductora de televisión festeje el que será su cumpleaños número 70, la peruana se convirtió en objeto de envidia de la buena, presumiendo de su figura en traje de baño.

La comunicadora, popularmente conocida como la Señorita Laura, colgó en su cuenta de Instagram un video, en el que lució ataviada en un bañador con estampado felino, que puso en despliegue la estilizada figura que conserva a sus casi 70 años.

En el clip, no solamente se aprecia a Laura luciendo su cuerpo, sino que además se le ve muy contenta, radiante, con buena energía y bailando una salsa colombiana, mientras se exhibe y advierte una y otra vez que ya está a punto de llegar a su cumpleaños 70.

“A días de cumplir 70 años este es mi mensaje 💪🏼nunca se sientan menos por la edad, es solo un número. Podemos cumplir nuestros sueños siempre”, comentó Laura en su publicación, con la que quiso servir de ejemplo, destacando que nunca es tarde para hacer realidad los sueños, y que hay que vivir al máximo cada minuto, sacando con fuerza su cara por las mujeres.

“Y les digo: quiero que me recuerden por siempre, empoderar a la mujer por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad, y he pasado por lo peor. Me han robado todo, pero aquí estoy, luchando por salir adelante y lo voy a lograr 💪🏼arriba las mujeres”, agregó Laura.

La conductora de televisión nació el 19 de agosto de 1951, en el Callao, Perú, y ha dicho que quiere celebrar su día por todo lo alto.

El bikinazo de Laura encantó tanto a sus fans, quienes de inmediato compartieron todo tipo de frases y mensajes bellos hacia la comunicadora, a quienes además de su figura, le destacaron su fortaleza y energía, coincidiendo en que luce más joven.

“Para tener 70 años está increíble! Me encanta! Felicidades!👏👏”, “No es la edad, es la actitud 👏👏👏👏”, y “Hermosa saludos desde Medellín Colombia, esa la actitud, por que cumplir años no es símbolo de vejez, sino de sabiduría y madurez un abrazo enorme Laura ❤️”, fueron algunas de las frases de sus fans.

Otros aprovecharon para desestimar a aquellos que le lanzaron pullas a Laura por presumir de su figura y por bailar salsa a paso lento.

“Laura los que te critican tienen envidia de no estar como tú, saludos desde Colombia👏👏👏”, “Wooo, 70 años mejor cuerpo que muchas jovencitas 👏👏👏”, “Bravo Laura estas bella que juventud que espíritu eres grande Dios te bendiga y que los cumplas muy feliz” y “Mujer tú estás hermosa!!!! Que 70 nada!!! Te ves mejor que yo que tengo 40 😍❤️”, agregaron los Laura-fans.