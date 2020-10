[FOTOS] Larissa Lima de ’90 Day Fiancé’ antes y después de sus cirugías

La ex estrella de 90 Day Fiance, Larissa Lima, se ha sometido a múltiples cirugías plásticas desde que apareció por primera vez en el reality show de TLC. Comenzó con inyecciones en los labios, antes de ponerse implantes mamarios, hacerse una rinoplastía, una abdominoplastia y un levantamiento de glúteos brasileño. Según ScreenRant, Larissa ha gastado al menos $72,000 en su cambio de imagen. TMZ agregó que Kylie Jenner fue la inspiración para sus cirugías.

Larissa comenzó a mejorar su cuerpo una vez que se separó de su ex marido Colt Johnson y no planea dejar de hacerlo. Sus implantes mamarios son 700CC y, según los informes, quiere aumentarlos a 900CC, como señaló ScreenRant. La ex estrella de reality shows no está molesta por haber sido despedida de 90 Day Fiance. Según informes, gana más con el contenido para adultos que publica en OnlyFans que con un año de trabajo con TLC.

Los implantes que recibió eran más grandes de lo que recomendó su médico, el Dr. Lane Smith, y le causó un inmenso dolor durante su recuperación. “Si hubiéramos optado por implantes más pequeños, habrían dolido menos, pero son realmente grandes”, le dijo en 90 Day Fiance, como lo señaló CheatSheet.

Pero Larissa estaba feliz con los resultados. “Están redondos, altos, sexys”, observó el médico. “Tienen un escote muy parejo, muy bueno, y las areolas son del tamaño de una moneda de veinticinco centavos en lugar de los dólares de plata grandes y redondos que tenías antes”.

