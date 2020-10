Nicole, la hermana del dominicano Pedro Jimeno de ’90-Day Fiancé’, presenta a su novio. ¿Quién es?

La hermana de Pedro Jimeno, Nicole, le presentó a los televidentes a su novio Alejandro durante la nueva temporada de The Family Chantel, que se estrenó el lunes, 12 de octubre a las 9 PM ET en TLC. La estrella de telerrealidad dice durante una promoción de la segunda temporada que está “súper enamorada” de su nuevo novio y que él le envía muchos regalos desde Nueva York para demostrar cuánto le importa.

“Hemos estado juntos durante unos meses y lo apodó ‘mi chichi'”, dice la dominicana en el clip a continuación. “Alejandro es un hombre muy atento. Alejandro me regala zapatos, un reloj, un celular. Me encanta porque es otra forma en que me muestra su amor “.

Esto es lo que sabemos sobre Alejandro, el novio de Nicole, antes del estreno de la segunda temporada de The Family Chantel:

Nicole dice que Alejandro es el hombre más “increíble” que ha conocido y que planea mudarse a Nueva York para vivir con él

Nicole's New Boyfriend! | The Family ChantelStream Full Episodes of The Family Chantel: https://www.tlc.com/tv-shows/the-family-chantel/ Subscribe to TLC: http://bit.ly/SubscribeTLC Facebook: https://www.facebook.com/TLC Twitter: https://twitter.com/TLC Instagram: https://www.instagram.com/TLC 2020-10-12T21:45:01Z

En el clip de arriba, Nicole le dice a su amiga Coraima que está “súper enamorada” de su Alejandro, y que él es el “hombre más increíble” que ha conocido. Según Nicole, los dos se conocieron en una fiesta hace varios años y luego volvieron a conectarse a través de Instagram después de que Alejandro le enviara un mensaje privado.

“Puedo empezar por decirte que es el hombre más increíble que he conocido en toda mi vida”, le dice Nicole a Coraima. “Él también es dominicano y vive en Nueva York. Así que nos conocimos hace muchos, muchos años en una fiesta. Siempre lo vi en Instagram y me envió un mensaje. Lo primero que me preguntó fue: “¿Cuándo vas a venir a visitarme?”

La estrella de reality agrega que ella y Alejandro sostienen una relación a larga distancia por el momento, pero ella planea mudarse a Nueva York lo antes posible para estar con su nuevo novio. “He estado dos veces en Nueva York para ver a Alejandro”, dice durante un confesionario. “Una relación a distancia es muy complicada, pero el mes que viene me voy a Nueva York. Quiero vivir con Alejandro en Nueva York y espero que suceda muy pronto ”.

Aunque la estrella de reality está loca por su nuevo novio, admite que no tiene prisa por presentarlo a su familia. Cuando Coraima pregunta si Alejandro ya conoció a su mamá, Nicole responde: “No, no quiero presentárselo. Solo pensar en eso me estresa”, así que parece que ella podría estar ocultándole la relación a su madre Lidia.

¡Sigue la página de Facebook de Heavy on 90 Day Fiancé para conocer las últimas noticias de última hora, actualizaciones del elenco y spoilers de episodios!

Parece que Alejandro y ella todavía están juntos hoy

The Family Chantel Is Back! | Season 2 Starts October 12thStream Full Episodes of The Family Chantel: https://www.tlc.com/tv-shows/the-family-chantel/ Subscribe to TLC: http://bit.ly/SubscribeTLC Facebook: https://www.facebook.com/TLC Twitter: https://twitter.com/TLC Instagram: https://www.instagram.com/TLC 2020-09-10T20:00:06Z

Nicole y Alejandro parecen estar todavía juntos hoy, según la página de Instagram de Nicole. La estrella de telerrealidad compartió una foto de los dos parados frente a un horizonte de Nueva York el 27 de septiembre; subtituló la foto “¡Feliz cumpleaños mi ángel!” y etiquetó a Alejandro, aunque su página es privada.

Unos días después, Nicole compartió un clip promocional de ella y la historia de amor de Alejandro en The Family Chantel. Subtituló el post “¡No puedo esperar!” junto a dos corazones rosas y etiquetó a su novio una vez más. También subió algunos videos del tiempo que pasaron juntos en Nueva York durante las últimas semanas, por lo que parece que todavía están bien hoy.

Mira los nuevos episodios de The Family Chantel lunes a las 9 p.m. , hora del Este por TLC. Puedes encontrar actualizaciones sobre el elenco, spoilers semanales y más cobertura sobre las ex estrellas de 90 Day Fiancé aquí.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com