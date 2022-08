Univision se mete en ´La Casa de los Famosos 2´

El infierno se ha congelado. Los dimes y diretes de Niurka Marcos y Juan Vidal han logrado que Univision se meta a comentar sobre “La Casa de los Famosos 2”, el programa con el que Telemundo le ha robado el primer lugar en la sintonía de la audiencia que ve programas de televisión en español en Estados Unidos.

En la sección de “Sin Rollos” de “Despierta América”, la situación entre Niurka, Vidal y la ex del artista Cynthia Klitbo fue comentada por un panel en el que se destacaron Carlitos Calderón y Ana María Canseco.

´La Casa de los Famosos 2´en Univision

Aunque los comentaristas no mencionaron el nombre de la producción de la cadena Telemundo, sí que dijeron que la crisis entre los tres artistas arrancó en ´un programa de reality´. Ya se sabe que hablaban de ´La Casa de los Famosos 2´, donde Niurka y Vidal estuvieron juntos y comenzaron su relación.

El tema que se tocó en “Despierta América” fue relacionado con las declaraciones de Juan Vidal y Niurka Ramos sobre Klitbo, a la que llamaron de “alérgica a los hombres” y “lesbiana”, como una forma de insulto.

“Eso no se hace”, dijo Canseco quien destacó que eso “no es nada malo y están atacando a un colectivo importante”. Por su parte, Calderón subrayó que ambos “están muy mal”.

La pelea entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal

El pleito comenzó cuando la actriz de telenovelas reveló que cuando salía con Vidal le había prestado dinero que el actor no le había devuelto. Después de semanas de presión mediática finalmente Klitbo recibió el pago por 80.000 pesos mexicanos, que al cambio del momento en el que se escribió esta nota era equivalente a 3.934 dólares.

A finales de julio, Vidal publicó en sus redes sociales la prueba de que ese mismo día había cancelado la deuda. “De esta mala experiencia también me llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad”, indicó el artista y mencionó a su hija y a Niurka Marcos.

Vidal y Klitbo salieron durante seis meses entre finales de 2021 y principios de 2022.

El efecto de “La Casa de los Famosos 2”

Aunque es imposible afirmar a ciencia cierta cuantas veces se ha hablado de un programa de Telemundo en una transmisión de Univision, sí que se puede decir que son muy pocas. Sin embargo, esta edición de ´La Casa de los Famosos 2´ha generado tanta controversia que resulta imposible ignorarla.

Además de los choques entre Niurka, Juan Vidal y Cynthia Klitbo, están los comentarios de Salvador Zerboni sobre su romance con Alejandra Guzmán, las declaraciones de Mayeli Alonso sobre su ex marido Lupillo Rivera y el romance que este tuvo con la artista mexicana Belinda y las confesiones del coreógrafo español Toni Costa sobre su relación con la puertorriqueña Adamari López.

Como si eso fuera poco, el actor y empresario puertorriqueño Osvaldo Ríos también contó cómo fue su romance con la cantautora colombiana Shakira y su experiencia en la cárcel por abuso doméstico, entre muchas muchas otras declaraciones que llamaron la atención de los interesados en las noticias del mundo del espectáculo.