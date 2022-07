Vanessa Lyons, la ex de Carlitos Calderón, pide ayuda para pagar deudas legales

La actriz venezolana Vanessa Lyons, la ex de Carlitos Calderón, apeló a la caridad del público para pagar deudas legales en las que ha incurrido desde que el conductor de “Despierta América” la denunció por violencia doméstica.

Lyons, quien se mudó desde Los Ángeles a Miami para estar con Calderón, no ha producido ingresos propios desde que quedó embarazada de su hijo León Calderón, quien cumple un año en septiembre de 2022, por lo que una amiga le abrió una cuenta en una plataforma de donaciones para ayudarla.

Las deudas de Vanessa Lyons tras ser acusada por Calderón son grandes

Según Laura Bayona, quien se describió como una amiga de Vanessa, la ex de Carlitos Calderón le debe a sus abogados $19.000 dólares y esto puede ser apenas el principio. Por eso, decidió abrirle una cuenta en Go Fund Me, con la intención de apelar a “la empatía” y conseguir ayudarla.

Este es el texto completo en la cuenta

Hola soy Laura he abierto este Gofoundme para ayudar a mi amiga Vanessa que es madre soltera después de una situación extremadamente delicada y necesita ayuda para costos legales, manutención y gastos del bebé mientras se resuelve el pleito legal. Gracias por sus donaciones. En este momento se está empezando a recibir algo de Child Support y sus donaciones serán destinadas a la deuda legal de Vanessa que asciende a 19.000 dólares. Gracias de nuevo por su generosidad, empatía y cariño! Las que somos madres sabemos lo que significa esto. Un abrazo cálido a todos.

Carlos Calderón vs Vanessa León

La venezolana, cuyo nombre legal es Vanessa León, comenzó la parte más difícil de su vida el 17 de mayo, cuando el conductor de “Despierta América” pidió ayuda a la policía diciendo que “temía por su vida”.

El reporte policial de los agentes que respondieron al llamado del 911 indica que Calderón estaba encerrado en un cuarto, con la camisa rasgada y heridas en el cuerpo. Por su parte, la actriz tenía una pesa de 25 libras con la que intentaba abrir la puerta de la habitación donde supuestamente se había atrincherado su ahora ex.

Vanessa Lyons fue arrestada y, aunque Calderón rechazó presentar cargos, debió contratar representación legal para manejar el proceso. Ahora está en los tribunales de familia del condado Miami-Dade el caso por la guarda, custodia y manutención del pequeño León.

Qué ha pasado con el hijo de Carlitos Calderón

Según informó su mamá, el pequeño León Calderón pasa 48 horas con ella y 48 horas con su papá. Esto es parte de un acuerdo temporal mientras se decida el tema de la custodia. Ella está viviendo con una amiga mientras consigue alquilar un espacio donde vivir con el niño. Lamentablemente, en estos momentos Miami es la ciudad más cara de Estados Unidos en lo que se refiere a la vivienda.

Por otra parte, la actriz también contó en las redes sociales que dejó todas las cosas en la casa que compartía con Carlitos Calderón por lo que había dependido “de regalos de otras mamás” para rehacer el ajuar del bebé.