Toni Costa estalla al interior de La Casa de los Famosos

El bailarín español Toni Costa no ha pasado desapercibido durante su participación en la segunda temporada del reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”, haciendo noticia especialmente por sus relatos sobre lo que fue su relación con Adamari López. El profesor de zumba se ha destacado por un carácter tranquilo y poco confrontacional, pero al parecer eso está comenzando a cambiar.

Todo indica que al padre de la pequeña Alaia, de 7 años, el encierro le está pasando la cuenta, ya que durante una reciente emisión del programa reaccionó de muy mal humor ante los comentarios que han surgido dentro de la famosa casa sobre la fuerte alianza de Nacho y Lewis, a quienes el bailarín se ha negado a seguir porque, de acuerdo a sus palabras, no le gusta que lo estén controlando o diciendo lo que debe hacer.

“Mientras mi mamá no esté aquí para reñirme, a mí nadie tiene que regañarme por nada… Me la resopla que me nominen, venga, aquí estamos”, señaló desafiante mientras se encontraba en la cocina junto a otros compañeros, luciendo short y polera deportiva y gafas oscuras.

A Costa, de 38 años, no le ha parecido nada bien la alianza de sus compañeros y no tienen ninguna intención en dejarse dominar. “¿Qué les he hecho yo a ellos? ¿No seguir su dictadura?… ¿Por no seguir su pensamiento, su ideología de juego?”, se cuestionó claramente molesto.

El ex de Adamari López ha logrado mantenerse en la competencia, aunque hay quienes lo han criticado por hablar tanto de su pasada relación con la presentadora de televisión. En recientes declaraciones, el bailarín confesó que una de las razones que lo alejaron de López fue el haber compartido la cama con su hija Alaia desde que nació.

“Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio”, explicó.

“Hay una barrera en medio que, aunque sea esa barrera tu bebé, no deja de ser una barrera, que os une (porque os une para toda la vida), pero lo que tiene utilidad a dos adultos, una pareja, hay que alimentarlo. Buscas cómo alimentarlo, pero ya no es lo mismo porque buscas cualquier lugar, momento, esto, lo otro. Sí, es divertido, pero hay cosas que son básicas”, detalló sobre cómo se le fue la pasión por Adamari López.