Salvador Zerboni niega acusaciones de Ivonne Montero sobre su hija

Ivonne Montero y Salvado Zerboni fueron las celebridades más apoyadas dentro de La Casa de Los Famosos 2. La actriz mexicana obtuvo el titulo de ganadora y el premio en efectivo mientras que el mexicano fue el primer finalista y entre ellos se desató la polémica tras haber tenido una relación en el pasado y muchos secretos fueron revelados.

Ivonne Montero aprovechó la oportunidad de hablar con los medios de comunicación luego de la molestia de Zerboni tras no quedar como ganador de la competencia, tanto así, que se denominó “rey sin corona”. La mexicana no perdió la oportunidad para poner en su sitio al eterno villano de los melodramas cuando su hija estaba en el hospital generó todo un revuelo y la propia mexicana quiso quitarle la careta.”Descubrí que él había planeado llegar con una reportera al hospital aquella noche”, relató Montero a los medios de comunicación.

Ivonne Montero aseguro que Salvador Zerboni se aprovechó de la enfermedad de su hija

“Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya. Después me enteré que él estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía, de verdad Zerboni ¿qué onda contigo?, o sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”, expresó la artista.

Ante estas fuertes declaraciones Salvador Zerboni rompe el silencio y da su punto de vista a las fuertes acusaciones realizadas por su colega y exnovia, Ivonne Montero, y se defendió asegurando que no tenía interés en realizar ningún tipo de publicidad solo por el hecho que estaba en el punto más importante de su carrera cuando dio vida al “Rata” en la exitosa serie de Telemundo “La Reina del Sur”.

Salvador Zerboni se defiende ante esas acusaciones

“Creo que todo es muy subjetivo. Acababa de hacer La reina del sur ¿creen que iba a necesitar llamarle a alguien de la prensa? No, la verdad. La prensa me seguía a todos lados, estaba muy contento, siempre agradecido; pero era complicado esconderme”, explicó Zerboni a los medios de comunicación. “Yo tenía estar en el hospital, quería no tenía estar con ella y, efectivamente, muchas veces me siguieron. Había veces que no lo podía evitar, a veces no. Uno se trata de esconder en este tipo de temas, no es algo para divertirse o platicar mucho. Pero bueno, escondí lo más que pude, pero hasta ahí, no pude hacer más”. Comentó Zerboni.

Salvador Zerboni ha tratado de ser muy responsables e inteligente a la hora de dar declaraciones o haver cualquier tipo de comentario en relación a su estadía en La Casa de Los Famosos 2. El mexicano prefiere seguir saboreando el triunfo de ser reconocido por su público y disfrutar su gran exposición en la opinión pública.