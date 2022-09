Ivonne Montero habla de Sebastián Rulli y aseguró que la usó para hacerse famoso

Ivonne Montero sigue dando mucho de que hablar, tras su paso por La Casa de Los Famosos 2 y haber obtenido el premio en efectivo de 200 mil dólares. La mexicana cada vez se encuentra más cercana a sus fanáticos por medio de sus redes sociales es por eso que decidió revelar un secreto de su vida que dejó a más de uno con la boca abierta.

La actriz mexicana aseguró que mantuvo una relación con el famoso galán de telenovelas, Sebastián Rulli, pero la situación se colocó de color hormiga brava cuando el mismo actor negó estas declaraciones y esto generó todo un revuelo para ese momento, aunque actualmente Ivonne se encuentra soltera mientras Rulli esta en una estable y romántica relación al lado de la actriz, Angelique Boyer.

Ivonne Montero y su historia de amor con Sebastian Rulli

De acuerdo con lo planteado por Ivonne Montero en 2017, Sebastián Rulli la cortejó y salieron poco después de que ella se diera a conocer en la icónica película mexicana que fue su salto a la fama, “El Tigre de Santa Julia”. Así lo relató el portal MDZ. “En algún momento salimos, claro. En algún momento salimos cuando yo me di a conocer fuertísimo con ‘El Tigre de Santa Julia’. Fue una relación de muy poco tiempo donde sí me di cuenta de muchas cosas e inmediatamente le di las gracias. Yo me di cuenta por sus actitudes cuando había cámaras entonces era muy cariñoso y cuando no había cámaras entonces ya se volteaba”, relató Ivonne Montero.

Ivonne Montero habló de su noviazgo con Sebastian Rulli

También la actriz conocida por su exitoso papel en el melodrama “Anita,no te rajes” aseguró que era probable que ahora fuera él quien pensara que ella hablaba de él para hacerse promoción, aunque también dejó claro que no tiene porque recurrir a esa técnicas. Recordemos, que esta misma situación sucedió con Montero cuando reveló su relación con Eduardo Rodríguez y todo esto generó un revuelo dentro de la competencia.

Sebastian Rulli niega estas declaraciones

“La verdad me da un poquito de pena que tenga que recurrir a ese tipo de cosas en un momento en donde tenía que promocionar su telenovela; no tengo más que decir, que le deseo lo mejor, que sea una persona exitosa”. Rulli en esa oportunidad también reveló que si eso hubiera sido cierro hubiera algunas fotografías de ellos y al final eso no ha salido a la luz.

¡Sebastián Rulli niega haber 'usado' a Ivonne Montero para ser famoso!

Ivonne Montero obtuvo el primer lugar con el 33.8 % y sigue acaparando la opinión pública por su comentada y polémica participación que hizo de la mexicana la favorita de la competencia y estamos a la expectativa de sus próximos proyectos en la pantalla chica.