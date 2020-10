¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli están casados?

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son unas de las parejas más queridas por la audiencia de habla hispana, su historia de amor ha logrado cautivar a miles de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, la pareja hasta el momento no ha formalizado su relación amorosa con matrimonio.

El noviazgo de Rulli y Boyer inició poco tiempo después de compartir créditos en la telenovela “Lo que la vida me robó” y en la pieza teatral “Los derechos de la mujer” que se presentó con completo éxito en la capital azteca, de acuerdo con información publicada por la revista “Tv y Novelas”. Desde entonces, la pareja han estado juntos.

Antes de iniciar su relación amorosa con Sebastián Rulli, Angelique Boyer fue novia del afamado productor de televisión José Alberto “El Güero” Castro, hermano de la primera actriz Veronica Castro.

El romance de Boyer y Castro inició en el año 2010, pero dieron a conocer su ruptura a través de un comunicado de prensa publicado en la plataforma de Twitter en el año 2014.

Por su parte, Sebastián Rulli estuvo casado con la presentadora de televisión argentina Cecilia Galiano desde 2007 hasta diciembre de 2011, fecha en la que la pareja dio a conocer la noticia de su separación por diferencias irreconciliables, de acuerdo con información reseñada por People en Español.

Rulli es padre de Santiago Rulli Galiano, quien nació en el año 2010, fruto de su fallido matrimonio con Cecilia Galiano. Pese a la separación de sus padres, Santiago Rulli Galiano sostiene una muy buena relación con la actual novia de su padre, la actriz Angelique Boyer.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli en todo momento han sido muy sinceros al ser cuestionados por la prensa sobre un posible matrimonio.

La pareja de actores en reiteradas ocasiones han declarado que no les hace falta estar casados para disfrutar de su vida en pareja, una muestra de ello es la consolidada historia de amor que sostienen hasta la actualidad.

En entrevista con Gelena Solano para “El Gordo y la Flaca” en diciembre de 2019, Rulli habló sobre sus planes de matrimonio:

Mientras que Angelique Boyer rompió el silencio sobre planes de boda con Sebastián Rulli en una entrevista exclusiva con el programa mexicano ‘Hoy’ en el mes de julio de 2019:

“Creo que cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley y por la religión, nada más porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad de nada. Si él el día de mañana ya no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo y ya no está, no tenemos que pasar por ningún proceso tedioso ni nada de eso. Tenemos un contrato que es la palabra y el amor, y es todos los días luchar por eso”, aseguró.