Reacción de los famosos con el regreso de Dania Méndez a La Casa de los Famosos

Dania Méndez regreso a La Casa de los Famosos 3, este domingo 19 de marzo. Después de haber formado de un intercambio con Big Brother Brasil, donde fue bien recibida, pero desafortunadamente sufrió acoso por dos integrantes que luego fueron expulsados del reality.

Dania abandonó Brasil y volvió a México. Este domingo entró a La Casa de la jefa, donde sus compañeros – Madison Anderson, Osmel Sousa, Paty Navidad, La Materialista, Raúl García, Arturo Carmona, Pepe Gámez, Diego Soldano y José Rodriguez – la esperaban en con ansias. “Tengo mucho que contarles”, dijo Dania mientras los saludaba.

A los pocos minutos, La Jefa la llama al confesionario para darle la bienvenida. Dania no tardo en mencionar el acoso que sufrió en Big Brother Brasil. “Para mi fue algo muy fuerte e inesperado, pero se respetan las leyes de allá y se agradece el cómo cuidan a las mujeres, para mi fue algo complicado pues de algo que estaba en diversión se volvió un momento inesperado”, declaró Dania en el confesionario cuando entrevistada por los presentadores. “Sentimientos encontrados Sapatito me recibió increíble, es una buena persona, pero lo que aprendo es que me debo de hacer responsable y lo valiosa que es ser mujer. Además de siempre darme a respetar”.



Dania fue censurada por la producción de Telemundo

Una vez de regreso a LCDLF, Dania se sentó a comer pastel con Arturo y José. Ella empezó hablar de los premios de Big Brother Brasil y que son muy extravagantes. Hasta tienen extravagantes fiestas cuando alguien se convierte en el líder de la semana. Arturo dijo que a él le gustan los caballos, pues Dania le dijo que en Big Brother Brasil le harían una fiesta con caballo y todo. Producción censuro a Dania cuando ella empezó hablar de los premios que se ganan en Brasil que al parecer son mucho mejor que los que se ganan ellos en La Casa de los Famosos.

Arturo y Dania empiezan hablar sobre el acoso

Arturo le dijo a Dania que ellos vieron todo lo que estaba pasando en Big Brother Brasil. Hasta cuando ella se le sentó en las piernas de Antonio Carlos Junior “Cara de Sapato”. Dania le dijo que “sí, que ella se sentó en las piernas de Sapato para echarle un shot de whisky y que por eso no tenía el derecho de robarle un beso”. Arturo dijo que nada justifica que le robara el beso “pero que ciertas actitudes dan paso a que pasen otras cosas”. A Dania no le gusto ese comentario. Arturo siguió diciendo a Dania: “Qué crees que pasa después que te sientas en las piernas de una persona. Le estas dando a entender que pueda que pase algo”. Y continuó: “hay acciones que dan pie para que pasen cosas”. Abajo puedes escuchar las palabras de Arturo.

Dania dijo que para ella no significa nada que se siente en las piernas de nadie. Pero para Arturo es algo íntimo.

Arturo le dijo que no se vio nada bien en pantalla todo lo que paso. Hasta cuándo Sapato estaba encima de ella tomándola de las muñecas a la fuerza y que fue una buena decisión que tomaron para eliminarlos.

Diego habla del acoso que vivió Dania en BBB