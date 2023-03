Acosadores de Dania Méndez en Brasil podrían ir presos entre 1 a 5 años

Los acosadores de Dania Méndez en Brasil podrían ir presos entre uno a cinco años. Los comportamientos de avances y tocamientos de carácter sexual, sin el consentimiento de la víctima fueron tipificados como delito en una ley aprobada en este país recientemente.

La situación que vivió Dania en Big Brother Brasil, donde estaba mediante un intercambio con La Casa de Los Famosos, llamó la atención de la policía de Río de Janeiro, donde se graba el reality, y una patrulla se presentó en la casa estudio. La situación es muy complicada.

¿Quienes acosaron a Dania en Brasil?

Dania fue víctima de asedio sexual en más de una ocasión por parte de dos de los que estaban en el elenco de BBB. Uno de ellos fueron el artista de artes marciales mixtas Antonio “Cara De Sapato” Jr. y el cantante MC Guimê.

DANIA TENTA EMPURRA SAPATO QUE AGARRA ELA A F0RÇA NO QUART0 PASSANDO DOS LIMITES #bbb23 Oii meus amores sejam bem-vindos (as) para mais um vídeo aqui no canal não esquece de DEIXA O LIKE E SE INSCREVE ❤️ aqui no meu canal voces vao ficar ligadinhos em tudo que ta acontecendo no BBB23 Esse BBB23 promete. Esse bbb23 agora promete, foram confirmados 22 participante, que são os seguintes: Aline Wirley,… 2023-03-16T11:04:00Z

Mientras estaban pasando algunas de esas cosas, la policía se presentó y posteriormente se anunció que han abierto una investigación formal sobre los incidentes.

“La Comisaría de Atención a la Mujer instaló una investigación sobre el delito de acoso sexual. Están en marcha procedimientos para determinar la conducta de los involucrados”, dijo un comunicado de la Policía Civil (investigaciones) de Río de Janeiro.

Las consecuencias legales

Ante la presión de grupos de derechos de las mujeres, preocupados por la creciente tasa de violencia sexual en el país, Brasil aprobó en 2019 una ampliación y modernización de sus leyes que protegen a las víctimas.

Uno de los casos más emblemáticos que evidenció la necesidad de esta ley fue el de la violación colectiva en Río de Janeiro en 2016. Una joven fue drogada y violada por un grupo de hombres, quienes grabaron el ataque y lo difundieron en las redes sociales. La nueva normativa sanciona con mayor rigor estos delitos y establece penas más severas para los actos de violación sexual en lugares públicos o en medios de transporte.

Otro caso fue el de la joven Mariana Ferrer, víctima de una violación en el sur de Brasil en 2018. Durante el juicio, la abogada defensora de uno de los acusados presentó imágenes íntimas de Ferrer sin su consentimiento, lo que provocó una indignación generalizada. La nueva ley tipifica como delito la divulgación de este tipo de imágenes sin el consentimiento de la víctima y establece penas más severas en caso de que el delito sea cometido por una persona que mantiene o mantuvo una relación íntima afectiva con la víctima.

Específicamente en el caso de Dania, Sapato y Guimê podrían ser indiciados por el delito de importunación sexual -practicar acto libidinoso contra alguien sin consentimiento para satisfacer la propia lascivia o la de terceros. El castigo previsto es de 1 a 5 años de prisión, más dura que para homicidio culposo (sin intención de matar), cuya pena es de 1 a 3 años.

Además, ambos fueron expulsados de Big Brother Brasil y se redujo el tiempo de la estadía de Dania en ese reality.

¿Cómo está Dania?

La modelo y creadora de contenidos mexicana se ha visto muy afectada. Su primera reacción fue la de justificar a sus agresores diciendo que no fueron ellos, “fue el alcohol”. Cuando se enteró que habían expulsado a los dos hombres rompió en llanto y tanto el resto de los habitantes de la casa brasileña, como los productores de los dos realities han debido intervenir para asegurarle que ella “no es responsable” de lo sucedido.