Revelan porcentaje de votos -20 de marzo de LCDLF3: ¿Quién es el eliminado?

Cada vez estamos más cerca de la gran final de La Casa de los Famosos. En esta ocasión, cinco habitantes están nominados. Ellos son Madison Anderson, Pepe Gámez, Osmel Sousa, José Rodriguez y Arturo Carmona. Solamente uno será eliminado.

Cabe mencionar que Paty Navidad también estaba en la tabla de nominados. Pero Raúl Garcia la salvó, ya que es el líder de esta semana.

En esta novena eliminación los números de las votaciones apuntan que Arturo Carmona será el eliminado. Resulta que Madison tiene 26 por ciento de los votos, Pepe tiene 25, Osmel tiene 17, Jose tiene 19 y Arturo tiene 11, según informa lcdlf3_vip.

Estos votos se registraron hasta el domingo 19 de marzo. Lo que quiere decir que los votos pueden cambiar ya que se puede votar hasta este lunes 20 de marzo.

La diferencia de votos entre Jose y Arturo es cerca, por lo que la estrella de telerrealidad podría ser eliminado en lugar del actor mexicano. “Votemos por Jose y así sacamos a Carmona🤞#FueraCarmona😬”, escribió un seguidor de Telemundo Realities. Por otro lado, un fan quiere que le den otra oportunidad a Arturo.”Ya basta de Madison y José demasiadas oportunidades, Arturo merece su segunda oportunidad, así que a votar por Arturo”.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.