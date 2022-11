Rafael Nieves y su terrible convivencia al estilo LCDLF2

Rafael Nieves sigue estando en la palestra pública y luego de su participación en La Casa de Los Famosos su creciente popularidad hizo que ahora forme parte de la edición mundial de Exatlón, pero parece que el también boxeador no es muy querido por sus compañeros.

El mexicano ha tenido sus encontronazos con sus compañeros y no es la primera vez que se le ve mala actitud en la convivencia a este punto el grupo de los famosos no soporta la presencia del intérprete y su compañera Estefanía Ahumada lo tildó de la manzana podrida por su mal comportamiento.

Rafael Nieves no tiene buena relación con su grupo dentro de Exatlón EEUU

Rafael Nieves obtuvo una buena participación dentro de La Casa de Los Famosos, de hecho, su convivencia siempre fue sana y perteneció al grupo del cuarto morado haciendo muy buena conexión con Laura Bozzo, Daniella Navarro y Salvador Zerboni y también con su novia Julia Gama donde cada uno dentro de la casa tenia una asignación y esto hizo que Nieves pasara desapercibido pero ahora el boxeador forma parte de la edición mundial de Exatlón EEUU parece que no tiene buena conexión del grupo de los famosos.

“Él nunca cocina para nadie, nunca friega algo. Una manzana podrida no va a desbaratar todo lo que tenemos el resto” comento Estefanía. Además la arrogancia de Nieves esta haciendo que haya tenido algún tipo de percance en el pasado con sus compañeros recordemos que Marisol Landazuri aseguró que el mexicano no colaboraba con ninguna tarea de convivencia.

Estafania Ahumada y Marisol Landazuri no soportan a Rafael Nieves

“Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada”. Comentó en aquella oportunidad, pero parece que muchos de los seguidores comparan su actitud muy similar a La Casa de Los Famosos debido a que el actor se enfocaba en su relación con Julia Gama y en hacer ejercicios mientras que los demás compañeros se encargaban de los labores que hacía que la convivencia fluyera de la mejor manera.

Play

Video Video related to rafael nieves y su terrible convivencia al estilo lcdlf2 2022-11-01T08:49:03-04:00

La actitud del actor ha hecho se se encienda la mecha en la competencia y exista muchos sentimientos encontrados de lo que será su conciencia dentro Exatlón EEUU. La tensión en el equipo de los rojos cada vez crece y todas las chicas están en contra de Nieves donde han tildado al mexicano de “estupido” por su actitud y además creando divisiones y un ambiente de frustración por todo lo que está sucediendo y la causa de esta molestia tiene nombre y apellido, Rafael Nieves, el cual es uno de los participantes más odiados donde aún tiene el chip de estar dentro de La Casa de Los Famosos.