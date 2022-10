Rafael Nieves uno de los famosos más odiados dentro de Exatlón EEUU

Rafael Nieves es uno de los concursantes que forma parte del “team famosos” dentro de la competencia más feroz del planeta Exatlón EEUU. Asimismo, el boxeador no la está pasando nada bien en las pruebas y esto se le suma su difícil convivencia.

Rafael Nieves estuvo presente en la segunda edición de La Casa de Los Famosos por sus grandes habilidades y condición física fue elegido para estar en la edición mundial de Exatlón EEUU, pero parece que su proyección en la casa mas famosa de la televisión hispana es una desventaja y ahora su convivencia en el reality show se está colocando muy pesada.

Rafael Nieves no es apoyado por sus compañeros por su dura convivencia

El actor hizo un comentario que hizo encender la mecha “Nunca hay que confiarse” aseguró Nieves pero esto no fue bien recibido por sus compañeras que le hicieron ver que ellas no se han confiado aunque el mexicano defiende su punto de vista siente que a muchas de sus compañeras no les gusta escuchar ni consejo ni crítica.

El público también ha estado presente en esta gran inconformidad y muchos compara su convivencia a la estrategia que aplicó cuando estuvo en La Casa de Los Famosos. “ Rafa es chismoso se le quedó lo de #LaCasaDeLosFamosos #fuerarafa”, “ este niño siempre está buscando problemas con mujeres”, Rafael Nieves solo está ahi solo por tener palanca” son algunos de los comentarios, y son los muchos de los fanáticos que no apoyan la conducta del mexicano en al competencia.

El boxeador sigue creando momentos incomodos por su convivencia

Rafael Nieves sigue demostrando que está al pie de la competencia y aunque tiene muchos detractores en su contra también ha recibido el apoyo de su novia Julia Gama que a través de sus redes sociales apoya el desenvolvimiento del actor en cada uno de los retos que tiene que enfrentar. Además de que ambos se conocieron dentro de La Casa de Los Famosos y Nieves sigue estando vigente en estos formatos ahora en la nueva edición de Exatlón Mundial.

La tensión en el equipo de los rojos cada vez crece y todas las chicas están en contra de Rafael Nieves como fue el caso de Marisol Landazuri quien arremetió en su contra y lo tildó de “estúpido” al asegurar que no hace nada en la competencia ni por el equipo, creando un grupo dividido asi como los fanáticos se encuentran a la expectativa de todo lo que va a suceder en la competencia. Además el equipo rojo cesta fracturado y la causa es la manera de cómo Rafael se ha mostrando en la convivencia con sus compañeros.