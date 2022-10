EXATLON: Piden en redes que Rafa Nieves se retire y le lanzan insultos

Han pasado solo dos semanas desde que arrancó oficialmente EXATLON MUNDIAL y Rafael Nieves, integrante del team Famosos, se ha convertido de lejos en el personaje más controversial del reality show.

Y es que además de haber lanzado comentarios contra dos compañeras de su equipo, la suerte no lo ha acompañado pues su cuerpo ha sentido lesiones y dolores musculares, haciendo que más de un fan Rojo, juzgándolo con severidad extrema, inluso estén pidiendo su salida del programa.

Las redes sociales del programa de televisión, al igual que la página que Ahoramismo tiene del show en Facebook han sido testigo de la lluvia de mensajes contra Nieves, entre ellos gente que lo ha llegado a insultar refiriéndose con calificativos como “demasiado viejo”, “atleta de quinta”, “verguenza para los rojos”, entre otros.

“Bueno es hora que se vaya. Créenlen una lesión y pa’fuera”, “es muy antipático, ya está viejo para hacer tanto drama”, y “que malo salió ese Nieves, cree que está en una telenovela”, fueron algunos de los comentarios de los detractores del deportista de los Famosos.

“Espero que pronto lo incapaciten y venga el reemplazo. Es muy flojo físicamente y mentalmente también”, comentó otro molesto fan que apoya la idea de que salga del reality show.

Otros manifestaron su molestia por la presencia del mexicano y aseguraron creer que su ingreso al programa fue un asunto de palancas.

“Es !amigo de productores… así quien NO entra… el tipo no es un buen atleta.Lo dije desde antes que empezará que no va a rendir. Siempre está descansando por X motivos. Estuvo en GUERREROS MÉXICO así mismo fue no dio la talla”, dijo un televidente.

“Su actitud es la misma que en la casa de los famosos, le gusta pelear con las mujeres, aparte es chismoso. Igual va a ser uno de los primeros en salir de exatlon porque buen competidor tampoco es” y “sí, es verdad, el es muy pesado y le hace daño a su equipo”, dijeron otros.

Los más neutrales trataron de dejar de lado sus polémicas y aseguraron que le falta a Rafa más compromiso con el entrenamiento.

“Si el se dedicará a jugar o tratar de hacer bien las cosas…. el Exatlón es un deporte que exije rendimiento y él no está preparado para esto. Ahí no es la casa de los famosos 🤣😂arriba rojooossss…”, comentó un fan de los Famosos.

Otros fueron más fuertes:

”

Uno de los inservibles que llegan a ocupar un puesto solo por tener palancas y entrar sin ningún esfuerzo, quitándole la oportunidad a alguien preparado físicamente mejor que él. Ya lo deberían enviar para su casa”.

Uno de sus defensores dio la cara por Rafa y dijo: “No es el más odiado, es el más envidiado En la casa de los famosos fue un gran competidor y buen compañero y ahora es lo mismo, la conflictiva es la Marisol que se vaya pa su casa 💪”.

Dinos cuál es la impresión que tú tienes de Rafa Nieves y si consideras que su permanencia en el reality show perjudicará el desempeño del equipo.