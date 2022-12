Paty Navidad regresa a Telemundo luego de ser rechazada en la televisión

Patricia Navidad vuelve a lo grande al mundo del entretenimiento siendo la segunda confirmada para la tercera edición de La Casa de Los Famosos, la actriz conocida por sus polémica manera de pensar se ha sentido rechazada y para el primer trimestre del 2023 regresa por todo lo alto a la televisión.

Patricia Navidad es conocida durante la pandemia del COVID 19 por compartir “desinformación” hecho que hizo que Twitter le cerrara su cuenta por hacer comentarios falsos sobre las vacunas, escribir sobre supuestas curas milagrosas[9] y promover teorías conspirativas. Eso le valió que los productores no quisieran contratarla por su forma de ser punto de vista relacionado con la pandemia.

Patricia Navidad lamenta ser rechazada por los productores

Su última aparición en los melodramas fue en la telenovela “Por amar sin ley” en el año 2019, luego de eso la actriz ha pasado por muchos escándalos que ahora ha decidido romper el silencio para “Siéntese Quien Pueda” reveló que sus escándalos han sido por su manera distinta de pensar y eso han sido temas para la opinión y la prensa amarillista “Creo que he sido polémica, causé polémica y he generado escándalo por ser como soy, por pensar como pienso y hablar como hablo…”, mencionó.

Patricia Navidad lamentó todo lo que ha ocurrido con su carrera y comentó las grandes pérdidas en su vida personal , sus papás enfermaron gravemente y el trabajo disminuyó de forma considerable.”Sueño con regresar, con tener este contacto con el público, que me dejen conquistar su corazón, volver a estar en el lugar que un día me dieron la oportunidad y no sé qué pasó, pero ya estoy de vuelta, mejor que antes y con todas las ganas de conquistar su corazón”, dijo.

La actriz mexicana vuelve por todo lo alto

La artista mexicana, Patricia Navidad, es la segunda habitante confirmada para la tercera edición de La Casa de Los Famosos y con este formato la polémica actriz va a tener la oportunidad de estar más cercana a su público, ganarse el cariño de sus fanáticos que a lo largo de su carrera la han posicionado como una excelente actriz, bailarina y cantante.

Aunque su faceta como conductora ha hecho que Patricia Navidad exploté una de sus grandes pasiones por la música, al ser la animadora del show “Batallas Musicales”. Fue una gran oportunidad para demostrar que su talento no tiene límites ahora la mexicana es confirmada y veremos de que está hecha cuando ingrese a la competencia más famosa de la televisión hispana.