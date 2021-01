Paty Navidad dice que COVID-19 se cura con té de guayaba: ¿Verdad o mentira?

Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, han sido muchas las voces y opiniones que algunos famosos han emitido sobre el brote, que hasta ahora ha acabado con la vida de casi 2 millones de personas en todo el mundo y ha dejado 91 millones y medio de contagios reportados.

Pero sin duda alguna, la actriz Paty Navidad, reconocida por múltiples telenovelas como “La fea más bella”, ha sido una de las más controversiales, pues ha insistido una y otra vez, que detrás del COVID-19 hay un conspiración para asustar al mundo, ya que según ella, a pesar de las evidentes cifras de muertos, no es más que una gripita común y corriente.

Y esta vez, a su llegada al aeropuerto de la capital mexicana, la actriz fue interrogada nuevamente sobre sus opiniones respecto al mortal virus, y no solo insistió en su postura sino que reveló que si a alguien le da, puede curarse con una receta casera.

El programa de televisión mexicano Sale el sol presentó las declaraciones de Paty Navidad, quien habló con varios reporteros que la esperaban en la terminal aérea, aunque al principio no quería referirse al tema.

“No voy a hablar, porque cualquier cosa que diga la van a usar en mi contra, porque ustedes lo cambian todo y luego dicen que ‘es una irressponsable’ porque dice que el Covid no existe. Yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho que el coronavirus no exista”, comentó la mexicana, soltando la perla que dejó a más de uno con la boca abierta, reiterando que no se pondría jamás la vacuna.

“No, obviamente que no (me la pondré). Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses. Por qué me voy a vacunar si no me he enfermado. En mi casa por ejemplo si enferman, (la curamos) con tecito de guayaba con aspirina, como se cura una gripe y se han recuperado bendito Dios. Solo puedo decir que me cuido con mi propio sistema inmunológico”, dijo Paty, revelando la que según ella es la verdadera cura contra el COVID.

Pero su supuesta manera de curar el COVID es algo que evidentemente no es cierto, debido a las severas complicaciones que en algunas personas causa el virus, que en ciertos organismos requiere atención médica y en ciertos casos hasta intubación para ser tratados.

Paty fue más allá y aseguró que el COVID-19 en particular fue creado con una misión.

“Yo he dicho que el coronavirus ha existido siempre. Los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos, los parásitos humanos son peores, pero aunque el covid obviamente existe, es una clave ‘covid 19’, que para mi tiene que ver con la inteligencia artificial, quieren acabar con el dinero físico”, dijo Paty Navidad explicando su teoría y reiternado que es una mera gripe.

“Al covid 19 le han puesto ese nombre como virus letal, cuando es la simple gripe de todos los años, que se muta cada año”, agregó la estrella de la pantalla chica.

Y al ser cuestionada sobre la cifra elevada de muertes e insistir en que ella no usa cubrebocas, Paty Navidad aseguró que los fallecimientos hacen parte de un plan, contradiciendo su postura de que el COVID no es mortal.

“Se está muriendo mucha gente y se va a morir más, desgraciadamente, porque es un plan de reducción de población también, y los están matando de diferentes formas desde hace mucho”, concluyó la polémica actriz, a quien hace unos días Twitter le cerró su cuenta por emitir comentarios con información dudosa.

