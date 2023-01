Osmel Sousa ya no quiere ver ni en pintura al Rey Grupero

Osmel Sousa el Zar de la belleza parece que ya está agotándose de estar conviviendo con muchas personas dentro de la misma casa y por eso confesó qué hay algunos habitantes que no tolera y esto puede ser un gran problema para que el conocido preparador de reinas pierda la paciencia y comience la verdadera guerra dentro de la competencia.

El venezolano parece que está muy observador de todo lo que sucede y esa será su gran estrategia para poder llegar muy lejos. Además, de mantenerse al margen de todo lo que sucede aún sigue siendo el consentido por todos y existe gran conexión con las reinas creando gran conexión con Raul García, Osmariel Villalobos, Aylin Mujica, Madison Anderson entre otros.

Osmel Sousa no tolera la presencia del Rey Grupero

En esta segunda semana de competencia parece que está comenzando a pasar factura el estar encerrado sin contacto con el mundo exterior y conviviendo demasiadas personas en un mismo lugar, Osmel Sousa se mostró agotado de la convivencia y también de algunos participantes que no tolera en especial a uno que no quiere verlo ni en pintura.

Osmel Sousa se encontraba sentado contemplando a los participantes y aprovechó la oportunidad para hablar con Raúl García que está obstinado de algunos compañeros en especial de uno. “El tema de los chistes de este” dijo Sousa en relación al sentido del humor del Rey Grupero y que no es muy simpatizante con el fanático que ingreso al reality show, donde ambos se encontraban saturados.

El zar no se quedó con esa espinita y se acercó Aylin Mujica la cual se mostraba baja de energía y aseguró que no se siente cómoda al sentir una energía pesada y tener un estado de ánimo que no es el correcto debido algunas personas de la casa, aunque ambos no revelaron nombres. Osmel Sousa siguió indagando acerca de la verdadera convivencia y terminó conversando con Pepe Gámez.

Pepe Gámez aseguró que se están comenzando a dar los primeros conflictos de la competencia y relató su encontronazo con Juan Rivera cuando este lo acusó de que el había votado para que el cantante saliera de la competencia y Sousa siguió insistiendo sobre el Rey Grupero. “Me cae simpático pero es demasiado tormentante” todo parece indicar que ya comienzan las divisiones.

Osmel Sousa hace un pedido especial a la jefa

Osmel Sousa hizo un pedido especial a la jefa pues el preparador de reinas entró al confesionario “déjame decirte algo, todo está maravilloso, estoy muy bien aquí, pero me hace falta tanto una cosa que la uso de pequeño que para mi es importante y la tengo en todas partes y aquí siento que falta una parte de mi cuerpo, jefa por favor consígueme una mecedora” fue la gran petición que hizo Sousa para poder estar tranquilo y en paz en su estadía dentro de la casa.