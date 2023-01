Osmel Sousa habla del falso desmayo que sufrió en Nuestra Belleza Latina -VIDEO

Osmel Sousa se ha vuelto una de las estrellas más famosas de la televisión hispana y su trabajo como juez en el reality Nuestra Belleza Latina le ganó el titulo del mas temido en los concursos de belleza, creando momentos memorables ademas que fue el presidente del jurado y con ello miles de comentarios mordaces en contra de las participantes.

Osmel Sousa sufrió un desmayo tras prueba de baile en Nuestra Belleza Latina 2013 Cargado por Julián salió Osmel desmayado por falta de aire después de hacer la prueba de baile con las chicas y Curro Candela . Nuestra Belleza Latina: la búsqueda de la Latina más bella de Estados Unidos. Presentado por: Giselle Blondet, con la participación de los jueces Osmel Sousa, Lupita Jones y Julian Gil. Para… 2013-04-30T15:59:09Z

El zar de la belleza, Osmel Sousa, protagonizó un momento épico en la televisión y fue cuando en la séptima temporada del reality Nuestra Belleza Latina terminó en los brazos de Julián Gil cuando esté se desplomó por una baja presión arterial, este video aún sigue rodando como meme en las redes sociales y fue en el 2013 en medio de un ensayo de baile donde los miembros del jurado en ese momento liderado por Osmel, Lupita Jones y Julián Gil protagonizaron un alarmante episodio.

Osmel Sousa habla del falso desmayo que vivió en Nuestra Belleza Latina

Osmel Sousa protagonizó el momento más épico de su carrera, un desmayo que sigue siendo viral en las redes sociales pero no todo es como parece el conocido preparador de reinas confesó en La Casa de Los Famosos que ese desmayo estuvo planificado y el no sufrió ninguna descompensa en su cuerpo. “Yo tenía que sentirme mal, me iba a seguir una cámara hasta el camerino e iban a empezar ‘ahí que le pasó’ pero, cuando empiezo a sentirme mal y hago el numerito, este viene y me carga (Julián Gil)” aseguró Osmel Sousa.

Osmel Sousa confesó durante una tertulia en La Casa de Los Famosos que todo ese momento incómodo donde se veía en los brazos de Julián Gil por un desmayo fue montado por el equipo de producción y el se valió del momento para seguir haciendo show a tal punto que llegaron los paramédicos y el venezolano no sabia que hacer en esa situación solo fingir que se sentía mal.

El zar de la belleza

Osmel Sousa por casi 10 años fue el presidente del jurado del show Nuestra Belleza Latina preparando a reinas consagradas de la televisión como Francisca Lachapel, Marisela de Montecristo, Clarissa Molina, Alejandra Espinoza, entre otras. Sin duda, el momento más recordado de la competencia es el desmayo de Osmel que le ha valido estar vigente en la internet y este famoso episodio sale a colación en la intimidad de La Casa de Los Famosos 3, donde el venezolano explicó que todo fue planificado por el equipo de producción.

El zar de la belleza a lo largo de su carrera siempre le ha gustado ser el centro de atención con su manera de vestir tan particular, sus frases mortales y su excentricidad a la hora de presentarse en cualquier programa que ha hecho del preparador de reinas toda una celebridad de la televisión, sus grandes conocimientos en los concursos le ha valido ser el máximo exponte de la belleza universal y ahora demuestra que su edad no es ningún impedimento para seguir adelante en la competencia más famosa de la televisión hispana.