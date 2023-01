Osmel Sousa critica la retaguardia de “La materialista”: propone nueva manera para nominar

Osmel Sousa es uno de los habitantes más queridos dentro de la competencia y así lo han demostrando sus compañeros al consentir al conocido zar de la belleza, parece que ha creado un vínculo muy especial con todas las mujeres de la casa por ser un gran conocedor de la belleza femenina pero también el venezolano parece que se le fue la lengua y criticó el trasero de la cantante dominicana “La materialista”.

Osmel Sousa en la cena de bienvenida no perdió oportunidad de presentarse e ir conociendo a todos los habitantes que están conviviendo a su lado, vimos cómo de inmediato se instaló en la esquina del comedor para ser el rey absoluto y al lado de su amiga Aylin Mujica comenzó a criticar algunas personas que iba viendo y a la que más le salpicó fue a “La Materialista”.

Osmel Sousa critica el cuerpo de “La Materialista”

La cantante dominicana famosa por su sencillo “La chapa que vibra” ha logrado una gran proyección en sus redes sociales al publicar fotografías de impacto que hacen delirar a más de uno con su exótica y sensual manera de mostrarse ha llamado la atención de Osmel Sousa el cual decidió criticar el cuerpo de la intérprete especialmente su trasero.

Esta tertulia lo hizo con la actriz cubana la cual está muerta de la risa aseguró que Osmel “no tiene filtro”, ya conocemos que el preparador de reinas venezolano no tiene pelos en la lengua y siempre va de frente diciendo lo que piensa. Asimismo, esta semana conoceremos quién estará en la línea de fuego para ser el eliminado de la semana.

Osmel Sousa propone una nueva dinámica para nominar

Osmel Sousa propuso una nueva manera de eliminar debido a que aun no existe un criterio por convivencia para acusar algún habitante así que aseguró que deberían sacar de la competencia a los más feos. “A los más feos y las mas feas, no podemos evaluar más nada sino la belleza física”. Alegando que aún no conoce a nadie para nominar, así que lo único que puede juzgar es como lucen.

Lo que si sabemos es que el preparador de reinas tiene un ojo muy refinado para poner en acción cuando en cuestiones de belleza se trata y tras una conversación con sus amigas y estando en un momento relajado dentro de la casa, el venezolano rompió el hielo proponiendo esta nueva manera de nominar que de seguro no es del agrado de muchos, lo que si sabemos es la gran conexión que tiene Sousa con la mayoría de los participantes donde fue invitado más de una ocasión a la suite presidencial pero el privilegiado fue el cantante Juan Rivera.