Niurka Marcos y Juan Vidal podrían haber terminado

Niurka Marcos y Juan Vidal parecían ser una de las parejas más lindas que han salido de las dos temporadas de “La Casa de los Famosos”. Los artistas viajaron por Estados Unidos, México y Perú, gritándole su amor a los cuatro vientos.

La llamada mujer escándalo y el actor dominicano se habían comprometido. De hecho, Niurka Marcos y Juan Vidal hasta anunciaron fecha de boda. Sin embargo, las cosas podrían haber cambiado.

Las redes sociales lo cuentan todo

A pesar de que los artistas no han dicho ni pío sobre el estado de su romance y han mantenido las fotos juntos que publicaron en sus cuentas, hay un detalle en Instagram que ha comenzado a preocupar a sus fanáticos.

Juan Vidal y Niurka Marcos ya no se siguen en Instagram. Puede ser una estrategia para que hablemos de ellos, pero también puede ser un indicio de que las cosas entre ellos no van demasiado bien o que, incluso, que podrían haber terminado.

En países diferentes

Como si eso fuera poco, hace tres semanas que ninguno de los dos publica fotos o videos en las que salen juntos. Hasta la tercera semana de septiembre, Niurka Marcos y Juan Vidal parecían inseparables y derramaban las mieles del amor en las redes sociales a cada rato.

Actualmente, no solo no han publicado nuevas imágenes sino que hasta están separados por miles de kilómetros de distancia.

Juan Vidal está en la República Dominicana con algún proyecto que aun no ha revelado, aunque a juzgar por sus posts, tiene que ver con algo interesante por televisión.

Por su parte, Niurka Marcos está en México desarrollando varios proyectos, incluyendo su apoyo a una nueva versión de la obra de teatro musical “Aventurera” con el nombre de “Aventureras, una parodia que se ha puesto en escena en la ciudad de Veracruz por mujeres transgénero.

El reality de la familia de Niurka Marcos

Además, la artista ha revelado su interés por desarrollar un programa de reality TV que siga su vida la de los miembros de su familia. La vedette cubana no es la única artista de la casa. Dos de sus tres hijos trabajan en la industria del espectáculo.

El hijo menor es Emilio Osorio, el actor y cantante de 19 años, producto del matrimonio de la concursante de “La Casa de los Famosos” y su ex esposo, el productor de telenovelas de Televisa Juan Osorio, a quien Niurka Marcos dejó por su siguiente marido Bobby Larios.

Su única hija es Romina Marcos, quien está desarrollando una carrera como cantante.

Play

Niurka se enamoró y tuvo hijos con estos hombres | Latinx Now! | Entretenimiento Latinx Now! Niurka es una madre ejemplar y sus tres hijos significan una etapa diferente en la vida amorosa de la actriz. Aquí te mostramos a los hombres que le robaron el corazón, y con lo que decidió tener hijos. SUSCRÍBETE: bit.ly/LatinxNow Latinx Now Telemundo, E! y Universo hacen historia con Latinx Now!, el primer… 2020-01-10T11:34:55Z

Su hijo mayor Kiko Marcos también tiene su propio tema importante en la vida. El joven se comprometió en matrimonio recientemente, convirtiendo a Niurka por primera vez en una suegra oficial.

El sueño de algunos de los fans era que hubiese una boda doble entre Kiko y su novia y Niurka y Juan Vidal. Ahora habrá que ver qué significa que se hayan dejado de seguir en Instagram y si esto, como ha pasado con otras parejas, es un precursor de un anuncio de la ruptura.