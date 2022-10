Niurka Marcos la insulta y le dice interesada a Belinda – VIDEO

Niurka Marcos es conocida en el mundo del espectáculo como la reina del escándalo, la vedette cubana es buscada por la prensa para sacarle todos los comentarios que alertan a la opinión pública y en esta oportunidad le brinda un consejo a la cantante mexicana Belinda.

Belinda se encuentra en la palestra pública tras burlarse de sus ex parejas que han decidido expresar su amor tatuándose el cuerpo, en un reciente show la cantante mexicana puso en contexto un video donde aparecía una oración que era parte del show pero también fue una estrategia de la cantante. “Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre, lo lleven tatuado, amén”, se oye aquel rezo. “Yo no quiero que se tatúen por mí”, comentó Niurka a la prensa, sobre los hombres que se han tatuado por Belinda.

Play

Mira a Belinda cuando le rezan como "la santa de los amores" y "reina de los amarres" #eonlinelatino #Belinda #SantaBelinda Ahora puedes rezarle a Santa Belinda. Ha sido un año movido para la cantante mexicana nacida en España, quien terminó su compromiso con Nodal en febrero. Beli regresó a la música y a la actuación, además se radicó en Madrid para cumplir con varios compromisos. 2022-10-12T16:53:19Z

Niurka Marcos fue abordada sobre esta gran polémica que está dando mucho de que hablar entre los fanáticos de la cantante, debido a que Lupillo Rivera y Cristian Nodal decidieron pintarse en su piel un recuerdo de Belinda siendo catalogada como “la reina de los amarres”, la prensa está comentado este chisme y sin duda “La reina del escándalo” no pasó desapercibida ante el lente de las cámaras.

Play

🥊NIURKA se le va a la YUGULAR otra vez a CYNTHIA KLITBO. VERÓNICA CASTRO habló d S3XO con MENORES.. 2022-10-12T21:25:10Z

Niurka Marcos le envía mensaje a Belinda

“Belinda tiene mucho que aprender. Está muy verdecita y creo que ha dicho palabras que al rato pueden ser usadas en su contra, comete muchos errores uno atrás del otro. Cuando ella deje de hacer esas ‘pendejadas’ nos daremos cuenta de que ella está madurando”, apuntó Niurka quién practica santería. Y se refirió más en profundidad a los amarres: “Funcionan bien cuando están correctamente pero también como todo en esta vida trae sus consecuencias”, sentenció. Comentó Marcos a los medios de comunicación.

Niurka llama “máster de las interesadas” a Belinda

Niurka también aprovechó los micrófonos de la prensa para recomendar a Belinda a no que no gastará su dinero en abogados para demandar a las personas que la están difamando. La cubana también agregó lo siguiente: “Mamá Niurka es vulgar pero la máster de las vulgares, tú serás la máster de las interesadas”.

Niurka llama “pend*jo a Christian Nodal

Niurka opina de los tatuajes que Christian Nodal se realizó en honor a Belinda, informó PubliMetro. La actriz y vedette dijo que Nodal era un pend*jo por tatuarse la cara “qué creíste, que tatuándote la cara ella iba a sentir un compromiso tan grande, que nunca iba a poder dejarte, hay un dicho que dice ‘en la cara no’, tú eres una estrella, no te debiste haber tatuado la cara”.

Niurka Marcos habla sobre el caso de Pablo Lyle

Aunque la vedette cubana no se queda callada y también fue cuestionada sobre el caso de Pablo Lyle el cual fue declarado de homicidio involuntario y esto también provocó los comentarios de la actriz y cantante “Di mi opinión y vuelvo a repetirla: la arrogancia, el no aguantar la ira, el no controlar el carácter, la soberbia. Todos en algún momento hemos tenido momentos de soltar el Fua, pero hay que conectar la ira, el coraje, la arrogancia y lo que tu quieras, con la prudencia”, resaltó la vedette.

La lengua afilada de Niurka Marcos hace que sea perseguida por los medios de comunicación al no tener pelos en la lengua y hacer que la cubana diga lo que piensa, a lo largo de su carrera ha sabido cómo lograr un puesto predominante en los medios de comunicación. Además que se encuentra en el mejor momento de su carrera al estar comprometida con su gran amor Juan Vidal se encuentran muy felicites del la etapa que están viviendo.