Niurka Marcos ataca a los presentadores y producción de La Casa de Los Famosos 2

Luego de una polémica eliminación, Niurka Marcos, explota en contra de la producción de La Casa de Los Famosos al asegurar que Telemundo realizó una campaña de desprestigio para sacarla de la competencia. Por su parte, la cubana se había negado ir a las galas de la competencia pero decidió cambiar de decisión para exponer su punto de vista.

Existía mucha incertidumbre por la presencia de Niurka Marcos en La Casa de Los Famosos luego de una semana en donde vimos a la cubana defendiendo con argumentos su repentina salida donde aseguró que el público no fue el responsable de su eliminación sino el equipo de producción, tanto así, que Marcos comentó que los ejecutivos le confesaron que el único trabajo de Héctor Sandarti y Jimena Gállego es leer el telepronter.

Niurka Marcos defiende su punto de vista y ataca a la producción

“En mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá”, fueron las palabras de Niurka cuando fue recibida en el programa. Asimismo, Sandarti defendió su punto de vista y aseguró que durante 42 días se mostró una verdadera versión de la cubana pero Marcos aseguró que durante dos semanas hicieron una campaña de desprestigio en su contra. La situación se tornó muy tensa entre los animadores y la artista donde está también comentó que nunca hablan del cuarto morado. “ Porque no le hacen a las gárgolas un video de cosas negativas” comentó Marcos.

Tanto Héctor Sandarti como Jimena Gállego defendieron su postura neutral dentro de la competencia y Niurka Marcos también dio guerra en seguir insistiendo de una manipulación al final nadie tiene la verdad absoluta de la situación. Por su parte, Marcos también sacó a colación la supuesta salida de Zerboni el cual fue visto en Televisa aunque Gállego aseguró que si hubo una ausencia del mexicano fue porque era su momento de estar con el psicólogo y por lo tanto merece respeto.

La cubana se siente orgullosa de su paso por el cuarto azul

Fui yo la primera del cuarto azul aseguró Niurka Marcos.“Van a cortar la cabeza del primero que que ellos consideran importante, me crean una campaña de desprestigio”. Asimismo, Niurka Marcos dejó un legado importante dentro de la competencia por su fuerte personalidad pero también por su lado maternal uniendo al cuarto azul y mostrándose sinceridad incondicional.

Niurka Marcos fue cuestionada por el hecho de no realizar la prueba semanal que le costó la mitad del presupuesto y también la salida del programa. “Nos dejan en la casa en nuestro libre albedrío, nos dejan libre para que hagamos nuestro juego … yo estoy jugando también es justo que tome mi propuesta del juego” comentó la cubana defendiendo su argumento de manipulación. La vedette también tuvo la oportunidad de ver las reacciones de sus compañeros en el momento de que sale de la competencia y comenta que es una experiencia fascinante puede ver que pierden a la mamá de los pollitos. “Yo no mando a nadie yo le doy la oportunidad a las personas para que elijan e hicimos entre todos unos cimientos extraordinarios que no han podido romperse, me siento demasiado satisfecha de todas las cosas que hice el cuarto azul y de las personas sensible y humanas”.

Además habló de su religión y aseguró que si es una bruja pero por su sabiduría “beberás de sus propias aguas”, y defendió su relación amor y odio con Laura Bozzo. Sin duda la presencia de Niurka Marcos trascendió y pudimos ver un antes y un después en la competencia.