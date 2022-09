Niurka Marcos no acepta que comparen su relación con la de Daniella Navarro

Niurka Marcos es una mujer polémica y tras salir de La Casa de Los Famosos 2 la cubana se fue en contra de Telemundo y la producción del programa por supuestamente manipular su imagen. Dentro de la competencia la vedette tuvo muchos lazos de amistad pero también de odios y muestra de eso fue la relación que mantuvo con Daniella Navarro.

Niurka Marcos fue una lider innata dentro de La Casa de Los Famosos 2, su fuerte personalidad y su capacidad para llevar la delantera hizo que creara vínculos con muchos habitantes del cuarto azul teniendo de enemigo al cuarto morado donde se encontraba Laura Bozzo y Daniella Navarro, la situación entre ellas empeoró, cuando la venezolana no se quedó callada y decidió irse en contra de la cubana, tanto así, que se bajó los pantalones en una épica pelea.

Niurka Marcos no acepta que la comparen con Daniella Navarro

Dentro de la competencia ya se había consolidado el amor entre Juan Vidal y Niurka Marcos y ahora que están fuera de la competencia la cubana decidió responder a todas las personas que comparan su relación con la de Daniella Navarro y Nacho Casano. Además, de dar un parado a todos esas personas que aseguran que su relación no es verdadera y se trata de un show.

“He visto comentarios de que si Nacho y la gárgola [Daniella], que si Niurka y Juan, que si son verdaderas, que si son falsas… Primero no hay punto de comparación, nosotros somos dos personas adultas con una vida hecha y realizada”, expresó Marcos además de comentar que ella y Juan Vidal están “muy por encima de tener que competir con otra pareja”.

La vedette cubana no acepta criticas comparativas

Todo indica que Niurka Marcos no quiere ver ni en pintura a su enemiga dentro de la competencia, Daniella Navarro, y no permite comparación. Recordemos que dichos amores nacieron dentro de La Casa de Los Famosos y sigue vigente por el cariño y admiración que se tienen.

“Si la pareja de Nacho y de esa mujer es cierta solo lo va a decir [el tiempo], ni sus seguidoras que tanto la apoyan que se les olvidó toda la toxicidad de La casa de los famosos de la gárgola, que se les olvidó toda la cantidad de horrores asquerosos que dijo ella de él, la cantidad de ofensas y se les olvidó la cantidad de cosas que también dijo Nacho al lado mío de ella”, comentó Niurka Marcos en sus redes sociales.

“La mujer escándalo” no dio un voto de confianza por el estable amor que está viviendo la venezolana al lado del argentino además de catalogar este noviazgo como incoherente. “Eso está en las redes sociales para la posteridad, eso nadie lo va a poder borrar, ni ellos ni nadie. Entonces si ahora quisieron ellos hacer como que no [pasó nada] y demostrar que son un gran amor de Romeo y Julieta adelante, es tu pedo, eres tú el incoherente o la incoherente, eres tú el que te tragaste tus palabras, eres tú no yo. Porque lo que vivimos Juan y yo dentro de la casa es totalmente coherente con lo que estamos viviendo ahora”, aseguró Marcos.