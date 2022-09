Critican a Daniella Navarro tras drástico cambio de look

Daniella Navarro sigue en boca de todos luego de su gran participación en La Casa de Los Famosos 2. La venezolana sorprendió a sus seguidores con radical cambio de look que dejó a más de uno con la boca abierta.

Daniella Navarro sigue demostrando que es cercana con su público y a través de su cuenta de Instagram decide realizar en vivo para compartir con sus seguidores y aclarar muchos rumores. Hasta el momento se encuentra muy feliz con su relación con el actor, Nacho Casano, además de estar plena y muy contenta con el argentino.

La venezolana también es considerada toda una influencer en sus redes sociales y con su más de un millón de seguidores comparte momentos de su vida al lado de su hija, fotografías, en vivos pero ahora decidió publicar un cambio extremo y esta fue la reacción de sus seguidores.

La venezolana decide hacer un drástico cambio de look

“Desde 2015 no era rubia, güera, carita, mona… ¿Cómo le dicen en tu país al color de cabello?” Escribo en el post. A su vez, la venezolana en el video también compartió la evolución del cambio de su cabello el cual estábamos acostumbrados a ver su melena oscura. Desde sus inicios en las telenovelas en Venezuela, así como su gran proyección en las producciones en Telemundo, Daniella siempre ha sido fiel a su estilo y por eso decidió dar un gran cambio y aunque sus seguidores no estuvieron de acuerdo con el color si están muy contentos su actitud.

“Te queda el negro mejor, pero bueno”, “ no entiendo esos dos tonos???”,” en dos semanas ese cabello estará como una zanahoria”, “con cualquier look eres hermosa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video donde vemos el resultado final del cambio de look de la venezolana ahora utilizando una melena rubia siendo este un cambio drástico en su imagen.

Sus fanáticos no se mostraron muy contentos con su nueva imagen, consideran que le queda mejor su pelo oscuro debido a que resalta sus rasgos y decidieron criticar también los dos tonos de rubio que se le ve en su cabello. Aunque también hay comentarios encontrados porque muchas alabaron la gran personalidad que caracteriza a Daniella Navarro.

Daniella Navarro responde a sus seguidores

Recordemos que Daniella Navarro se encuentra en una relación con el actor Nacho Casano. Esta relación se conoce en las redes sociales como “Nachiela” y es un nombre compuesto entre ambos. También la actriz tiene que recurrir a sus redes sociales para aclarar ciertos rumores desde que abandonó el show de telerrealidad de Telemundo algunos fanáticos consideran que Daniella se da la buena vida y que no hace nada, pero esta respondió sin pelos en la lengua : “Señores, dejen de hablar tanta bobada”. Y añadió: “Dijeron que yo tenía chofer y dónde está, yo lo quiero encontrar”. Según People en Español.