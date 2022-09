Daniella Navarro se convierte en abuela [VIDEO]

La actriz venezolana Daniella Navarro reveló que se ha convertido en abuela. La hija de la actriz venezolana mostró a su nuevo bebé mientras lo arrullaba en sus brazos y lo mostraba orgullosa en las redes sociales de su mamá, mientras lo tenía envuelto en una mantita.

La pequeña Uguiella parecía rebosante de felicidad y adaptada a los cambios que ha tenido en su vida desde que su mamá se fue a “La Casa de los Famosos”, el reality de la cadena Telemundo, en el que fue la quinta finalista de un grupo de 16 concursantes.

Primero Uguiella debió acostumbrarse a la ausencia de su mamá durante tres meses. El papá, el jugador de béisbol Ugueth Urbina, vive en su natal Venezuela, por la que Daniella Navarro es en la práctica una madre soltera, aunque tienen la ayuda de su mamá y otros amigos.

La chiquita solo vio a su mamá en persona una vez durante la duración de “La Casa de los Famosos” y para ello tuvo que viajar a México desde Miami, donde tiene su hogar.

A la salida de “La Casa de los Famosos”, la hija de Daniella comenzó a pasar tiempo ya de vuelta en Miami con el actor argentino Nacho Casano, con quien su mamá entabló una relación romántica en los últimos días del reality.

Una vez que la actriz contó que ya le había presentado a Casano a su hija, la pareja comenzó a poner en las redes sociales fotos y videos de su nueva vida familiar.

Aunque la niña parecía más que feliz con el regreso de su mamá y la atención de Nacho Casano, nada parece haberla emocionado tanto como la llegada del nuevo integrante de la familia. Se trata de un hermoso cachorro, que ha llegado a cumplir uno de los sueños de Uguiella.

El perrito, de la raza labrador y color chocolate, ha sido bautizado como Kiko, al presentarlo la actriz escribió:

“Oficialmente les presento a mi nieto KIKO bueno esperemos que no cambien el nombre. Luego de mucho pensarlo , ayer me gano la necesidad a mi 🤣 soy criada con 4 patitas 🐾 y confirmo que son alegrías para el hogar, yo quería llevármelos todos , incluso viendo este video me provoca buscar la Maltese 🥹🤣 el Chihuahuas, el French’s , el pomerania 🤣 , yo tenía debilidad por el blanquito y por el salchicha 🥰 pero la última palabra la tenía mi reina hija

Gracias @puppies_by_z por ser parte de este día mágico que llego a mi hogar el primer mejor amigo fiel de mi hija , me merezco yo la Maltese 🤣🤣🤣🤣 verdad ?

Bueno estoy recién parida jajajjaa durmiendo poco y limpiado pipí 🤣🤣 pero con esos ojos 👀 verdes quien se pone brava 🤣🤣

Miren cómo fue todo el proceso , antes de buscarla yo pase y dure 2 horas jajaja cargando a todos 🤣 y perdí quiero otro puppy 🐶🤣🤣🤣 se lo dije a la dueña del local que mi problema es que siempre he tenido 2 jajajaj para que se hagan compañía 🥹 auxilio ajjajaj tengo el gusano perruno alborotado 🤣🤣🤣”.