Daniella Navarro y Nacho Casano oficializan su noviazgo ¿Están comprometidos?

Los actores Daniella Navarro y Nacho Casano pasaron más de dos meses odiándose en “La Casa de los Famosos”, pero desde que comenzaron a coquetear en los últimos días del reality de la cadena Telemundo, están prácticamente pegados uno al otro.

A pesar de que muy pocos apostaban a que se tratara de una relación de verdad, e incluso menos creían que sería duradera, los artistas están desafiando todo todo tipo de pronósticos y las estrellas de “La Casa de los Famosos” hasta se han hecho novios formalmente. ¿Significa eso compromiso matrimonial? No lo han dicho abiertamente, pero aquí están sus muy directas indirectas.

La pareja formada por Nacho Casano y Daniella Navarro fue bautizada por los fans como “Nachiella”, imitando a las de otros famosos como Jennifer López y Ben Affleck, los primeros conocidos con un solo nombre. Claro, estamos hablando de “Bennifer”.

Y así, usando ese nombre conjunto, los dos han gritado su amor a los cuatro vientos y, claro, en las redes sociales. Ha sido justamente en Instagram donde Daniella Navarro dio la noticia de que su relación con Casano se ha oficializado y que ya son novios formales.

“La mayoría somos tan tontos, pero tan tontos, que se nos olvidó ser feliz, soñamos con el futuro,lloramos con el pasado y no sabemos disfrutar el presente, por eso como se los digo siempre YO VIVO un día a la vez , no me aferro a nada , dejo que Dios y la vida me sorprenda , y mira que este año me han sabido sorprender Nacho Casano Sí, YES…🫠🥰 09/09/2022

Yo amo vivir en paz

Sean felices la vida es para vivirla no para sufrirla , no vivan a media vivan a plenitud , cuando eres feliz NO jodes, ni estás pendiente de la vida ajena …”