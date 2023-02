Nicole Chávez pide perdón y llora por lo que hizo en LCDLF3 [ENTREVISTA]

Nicole Chávez recibió una muy desagradable sorpresa cuando salió de La Casa de Los Famosos al leer los comentarios en las redes sociales sobre lo mal que cayó en mucha gente su participación y la felicidad que provocó su eliminación del reality de Telemundo.

A su salida de LCDLF3, la hija de Julio César Chávez dio una entrevista a AhoraMismo.com en la habló de cómo le habían afectado las reacciones negativas a su experiencia dentro de La Casa. Se veía vulnerable y frágil, aunque intentó cubrirse con una fachada de efervescencia y desparpajo. En un momento, sin embargo, perdió el control y tuvo dificultades para contener las lágrimas.

Nicky se defiende

A pesar indicó que muchas de sus actitudes fueron “malinterpretadas”, Nicole Chávez ha comenzado a reflexionar sobre sus errores en LCDLF3. Para ella, el comentario de que “no necesitaba los 200.000 dólares” que recibirá el ganador del reality, no significa que “no este interesada en hacerme un nombre por mí misma, y en trabajar. Por algo quise estar ahí. Yo sabía que no sería algo fácil”, indicó sobre su paso por el programa en vivo más popular de la televisión en español de Estados Unidos.

Además, aprovechó para aclarar que cuando comenzó a llamar de “tías” a Paty Navidad y a Liliana Rodríguez Morillo, lo hizo como una muestra de respeto y cariño. “En Sinaloa le decimos a las señoras mayores tías y tíos. Si les hubiese dicho morras u otras cosas que les llamo a mi familia, seguro que se hubieran ofendido aun más”, explicó. A las artistas en cuestión y a sus seguidores en la audiencia, eso de tías les pareció una burla por su edad.

“Les pido disculpas por cualquier momento que haya podido parecer irrespetuosa. No fue mi intención”, indicó.

NIcky también respondió a los que la criticaron or alardear de su ciudadanía americana y negar con énfasis que no había nacido en Culiacán, Sinaloa, la ciudad de la que es oriunda su familia. “Eso fue un chiste que estoy acostumbrada a hacer con mis amigos. Yo soy lo más culichi del mundo. ¿No me vieron con Paty cantando corridos y hablando de la comida que me encanta de allá. Es ridículo pensar que no me enorgullezco de ser mexicana”, destacó.

Lágrimas por la familia

Si bien Nicole Chávez se mantuvo tranquila en cuanto a los temas anteriores, sí que perdió el control al tocar la forma en la que el tema le había afectado a su papá Julio César Chávez, quien llegó a enfrentarse en las redes a los que pedían su eliminación.

“Cuando vi que estaban criticando a mis papás por como me criaron y diciendo que mi papá había comprado mi espacio en La Casa y que por eso no me iban a sacar me sentí muy mal”, manifestó la artista y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. “No es justo que se metan con ellos. Conmigo todo bien, pero con ellos no”.

Para ella, es “injusto” que su familia sea salpicada por su decisión de exponerse en La Casa de Los Famosos. “Es ridículo que digan que mi papá pagó para comprar mi participación. Él no quería que estuviera allí y desde el primer día quería que me saliera”, subrayó.

El futuro después de La Casa de Los Famosos

Aunque la experiencia de las críticas ha dejado a Nicole Chávez con un mal sabor en la boca, la joven prometió seguir participando en las galas de LCDLF durante la semana y los domingos. Su primera gran prueba será frente a Laura Bozzo, quien dijo que llevará un arma secreta para enfrentarla.

También aseguró que la situación no le ha quitado las ganas de seguir en el mundo del espectáculo, aunque se ha dado cuenta de que es “mucho más duro de lo que pensaba”.