Laura Bozzo enfrentará a Nicole Chávez con una arma secreta

Laura Bozzo tiene un gran plan para la gala del próximo domingo en La Casa de Los Famosos. La conductora peruana reveló en entrevista con AhoraMismo.com que enfrentará a Nicky Chávez, la más reciente eliminada, con lo que ha definido como su mejor arma secreta.

Su intención es también responder a las críticas de los que esperaban que fuera más contundente contra la hija del campeón de boxeo mexicano Julio César Chávez y la criticara duramente por el comportamiento que provocó su salida del reality de la cadena Telemundo y el más visto de la televisión en español.

Laura Bozzo sin miedo

La conductora peruana es conocida por su atrevimiento a la hora de dar sus opiniones y ella misma reconoce que “a veces me habría ido mejor si me hubiese quedado callada”, pero reconoce que “no voy a cambiar a estas alturas”. Por eso, calificó de “ridículos” los comentarios de que había limitado sus comentarios sobre Nicole Chávez por “miedo” al ex boxeador.

“Lo que pasó es que yo hablé con Julio César y su esposa en el camerino y me impresionó lo abrumados que estaban con todos los comentarios contra Nicole. Yo también tengo padres que sufrieron mucho por todo lo que se decía de mí. Entonces yo no iba a atacar a los padres por lo que hizo la hija. Mis papás no tienen la culpa de las cosas que yo he hecho, y ellos tampoco son culpables del comportamiento de Nicole”, explicó Laura Bozzo en la entrevista.

Claro, eso no quiere decir que le va a dar el mismo respeto a Nicole Chávez. Bozzo advirtió que le iba a decir “todo lo que pienso” y adelantó que le pareció “nefasto” como se presentó en La Casa de Los Famosos.

El arma secreta de en la gala de La Casa de Los Famosos

Laura Bozzo adelantó en primicia a AhoraMismo.com que llevará con ella a la gala del domingo de LCDLF a su hija menor Alejandra de la Fuente, “quien está muy bien criada y jamás se habría mostrado arrogante como Nicky”.

“Yo siempre les enseñé que por haber crecido en un ambiente privilegiado tiene que ser humilde”, indicó la presentadora. Además subrayó que aunque su hija “se ve toda así (sensual) es una mujer muy sensible y muy generosa que hace trabajo social constantemente”, mencionando que apoya a diferentes organizaciones, entre las que destacó el hospital infantil de St. Jude.

La conductora expresó también su deseo de que Nicky Chávez y el resto de los habitantes en La Casa de Los Famosos aprendan de sí mismos tanto como lo hizo ella durante su participación en la segunda temporada.

“Para mí fue como regresar a mi infancia y vivir mi vida entera otra vez”, indicó.

Laura Bozzo tiene 70 años y una nueva misión que asumió en La Casa de Los Famosos. ENTREVISTA #LauraBozzo habla en #entrevista sobre su nueva misión en la vida, que asumió al entrar en #lacasadelosfamosos #lcdlf, se sinceró sobre su retiro y sus nuevos proyectos #podcast #quepaselaura #pitaya 2023-01-27T22:54:22Z

Bozzo también espera que lo ocurrido con la hija de Julio César Chávez haga ver a los que quedan en La Casa, que no pueden ser indiferentes con lo que pasa. “A mí me criticaron, pero cuando estuve allí enfrenté todo lo que me parecía mal. A esa niña nadie la paró y lo han debido hacer las personas más grandes”, concluyó dando a entender que tiene fuego para rostizar a todos a medida que vayan saliendo.