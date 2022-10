Natalia Alcocer y gran aliado en su lucha contra su ex

La Vikinga Natalia Alcocer libra desde hace años una lucha contra su ex pareja y padre de sus dos hijas para que les pase la manutención de las niñas. También le ha acusado de violencia doméstica. Afortunadamente, está fuerte y a su lado tiene un gran aliado.

La concursante de realities como “La Casa de los Famosos” reveló el nombre de esa persona que le ha dado fuerza para mantenerse de pie en una guerra tan complicada y publicar imágenes y pruebas de lo que sufrió durante su relación.

La lucha de Natalia Alcocer contra su ex

“Hoy alzo la voz porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años, violencia física, psicológica, emocional y agresión sexual”, dijo la concursante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, al explicar porqué decidió hacer públicas las fotos y videos que demostraban que había sido víctima de violencia doméstica a manos de su ex pareja el empresario mexicano Juan José Chimal.

Natalia Alcocer y Chimal estuvieron juntos durante casi 10 años y tuvieron dos hijas. Bruna y Leonor son producto de esa relación. La Vikinga tiene una niña mayor llamada Martina.

Su batalla legal contra su ex comenzó “para poder pagar la colegiatura y dar de comer a estas niñas” y para protegerse físicamente. Con el tiempo, su esfuerzo también la ha ayudado a sanar y a ser inspiración para otras mujeres.

Sin embargo, el proceso legal va lento, pues según ella misma ha denunciado, Chimal es cercano al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, por lo que ha asegurado en la prensa mexicana que su ex ejerce tráfico de influencias.

Natalia Alcocer tiene a un gran aliado

En una charla en sus stories en Instagram, La Vikinga contó que su actual pareja, el actor venezolano Michael Conh, es su “apoyo y aliado” en su lucha contra su ex.

“Nos conocimos en 2020, pero yo estaba pasando un momento muy difícil con todos los problemas que tenía, estaba mal y necesitaba estar sola, conmigo misma, sanarme por lo cual no pasó algo más, pero he sanado, he trabajado en mí y en 2022 ya estamos juntos”, reveló La Vikinga Alcocer al hablar de su novio actual.

¿Cómo se conocieron Natalia Alcocer y su novio Michael Conh?

Según contó La Vikinga, “parece que la vida tenía planeado el encuentro” entre ella y su actual pareja, quienes se conocieron por casualidad.

“Nos conocimos y cuando nos despedimos nos abrazamos, pero sentí demasiado bonito, no lo quería soltar y después él me contó que tampoco a mí, luego le conté a un amigo sobre este encuentro y me preguntó que cómo se llamaba”, recordó. Resultó que su amigo conocía a Michael Conh y los reconectó.

Actualmente, la pareja está tan compenetrada que han salido de viaje con las niñas y le ha presentado a sus padres.

hasta se dieron una escapada a Miami, después de que Natalia Alcocer terminó con sus compromisos de “La Casa de los Famosos”.

Durante ese viaje, La Vikinga participó en el programa de Telemundo en las tardes “La Mesa Caliente”, donde confirmó que estaba “muy feliz” en su nueva relación con el actor venezolano.