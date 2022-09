Así fue el maltrato que Natalia Alcocer “La Vikinga” sufrió de su ex [AUDIO, FOTOS]

La artista mexicana Natalia Alcocer, también conocida como “La Vikinga”, publicó unas impactantes fotos con las que asegura está probando la violencia doméstica que vivió a manos de su ex pareja y padre de sus dos de sus tres hijas.

“Hoy alzo la voz porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años, violencia física, psicológica, emocional y agresión sexual”, dijo la concursante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” al explicar porqué había decidido hacer públicas las imágenes.

El hombre a quien La Vikinga está acusando de violencia doméstica es el empresario mexicano Juan José Chimal, con quien tuvo una relación de casi una década. Durante su tiempo juntos nacieron las niñas Bruna y Leonor. Cuando comenzaron su romance, Alcocer ya era madre de Martina, la mayor.

La famosa le abrió un caso criminal a su ex por maltrato y ha asegurado que no la ayuda financieramente con las niñas, hasta el punto de que ha debido despedir a sus abogados “para poder pagar la colegiatura y dar de comer a estas niñas”.

Sin embargo, el caso va lento por lo que Alcocer asegura son tráfico de influencias, pues Chimal fue cuñado del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Play

QUIÉN ES JUAN JOSÉ CHIMAL, EL PROMETIDO DE NATALIA ALCOCER??? 🤔 I SURVIVOR MÉXICO 2021 🇲🇽 🔥 💀 #nataliaalcocer #juanjosechimal #survivormexico 2021-04-25T02:21:16Z

La Vikinga puso su contenido en Instagram como parte de una campaña para motivar a las mujeres a contar sus historias de violencia doméstica. La reacción de otros famosos y de sus fans ha sido hermosa, ante lo que genera mucha angustia y preocupación.

Su post enseña las heridas y moretones de los golpes y videos de una cámara de seguridad en un pasillo, donde sufre de ataques, además de un audio en el que se escucha la voz de un hombre, que supuestamente es Chimal, insultándola.

View this post on Instagram

La Vikinga ha dejado claro que quiere que Chimal le ayude a mantener a las niñas, pero además exige cárcel para él, pues se declara “aterrorizada”.

“Quiero que este señor esté en la cárcel, quiero que deje a mis hijas tranquilas, que puedan tener una vida normal. Yo trabajo, no me duele gastar un peso en mis hijas, ni uno; pero la fiscalía y el sistema que se supone que nos tiene que cuidar, no lo hace. Parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que sea un asunto grave, para que al señor lo metan a la cárcel”.

“Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, juro que creo que el bien va a triunfar, pero tengo mucho miedo y ya estoy cansada”, expresó la concursante de “La Casa de los Famosos” y “Survivor México”.