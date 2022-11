Mayeli Alonso revela tener tatuado el nombre de Lupillo Rivera

Mayeli Alonso es una de las empresarias mexicanas reconocidas en el mundo del espectáculo pero la exposición en el medio también lo logró al estar casada con Lupillo Rivera título que le dio gran proyección en la opinión pública pese a que ambos están separados la empresaria hace una fuerte confesión.

Mayeli Alonso se tatuó el nombre de Lupillo Rivera

Mayeli Alonso es conocida por ser la primera eliminada de La Casa de Los Famosos 2 y actualmente forma parte del show Rica, Latina y Famosa lo que ha hecho de la mexicana toda una celebridad y una mujer aplaudida por sus seguidores pero ahora resulta que tras la polémica que han surgido en la farándula por el caso de Belinda tanto Lupillo Rivera como Cristian Nodal se tatuaron a la cantante cuando estaban juntos parece que Mayeli hizo lo mismo con su exesposo.

Mayeli Alonso se divorció de Lupillo en el año 2019 y tras tener 13 años de matrimonio, la pareja tomó la decisión de separarse y quedar en muy buenos términos por el bienestar de sus hijos, de hecho, la mexicana hizo una confesión que comprueba su gran conexión con el padre de sus hijos. “Me he tatuado el nombre de toda la gente que ha sido importante en mi vida, me los he tatuado… yo me los hago más chiquitos y discretos”, dijo a la prensa Mayeli aunque de manera jocosa reveló que el lugar donde se lo tatuó es un misterio.

Mayeli Alonso y su paso por La Casa de Los Famosos 2

Mayeli Alonso formó parte de las diecisiete celebridades que ingresaron a La Casa de Los Famosos 2 pero su estadía fue muy corta debido a que fue la primera eliminada de la competencia. Dentro de la convivencia conocimos que Alonso es una mujer de fuerte carácter y unión femenina aunque no tuvimos la oportunidad de seguir descubriendo su personalidad, si contó algunos detalles de su vida con Lupillo Riviera y lo que hizo con su anillo de casada así como su cercana relación con Belinda.

La empresaria mexicana no tiene miedo en soltar la lengua y contar su verdad de hecho cada vez que es invitada a un programa de televisión siempre va delante con la verdad y así lo vimos cuando dentro de La Casa de Los Famosos en cada gala opinaba del comportamiento de sus colegas siendo una de las participantes más polémicas que abandonó la competencia de primera.