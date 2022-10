Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera siempre está pendiente de ella: ¿Regresan?

Mayeli Alonso es una mujer empoderada que sigue demostrando que los nuevos comienzos es una oportunidad para poder lograr sus metas y es lo que ha hecho ella desde su divorcio en el 2019 con el cantante, Lupillo Rivera, ahora la empresaria asegura que el mexicano sigue pendiente de ella pese a que no están juntos.

Mayeli Alonso es una mujer que ha estado cercana a los medios de comunicación y también su proyección en los reality show y su acercamiento con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram ha hecho que cada vez más podamos conocer sus nuevas facetas. En el programa La Mesa Caliente fue la propia Mayeli que habló de su relación con sus compañeros de La Casa de Los Famosos así como su vínculo con su exesposo.

Mayeli Alonso habla de su vínculo con Lupillo Rivera

“Me llevo bien con la mayoría, Potro, Brenda, hablo con Dani también, con Nacho no ni con otros por ahí. La mayoría se han vuelto súper amigos. Laura me invitó a Acapulco. Nos invitó a todos porque vamos a tener una reunión de los del cuarto morado”, dijo. Por ahí dicen que la curiosidad mato al gato y fue una de las animadoras que cuestionó si Lupillo Rivera la había visto en el programa, a lo que Mayeli Alonso contestó sin titubeos: “Él siempre me está viendo, yo creo que él nunca va a perder los pasos de la mamá de sus niños”.

En otras palabras, Lupillo siempre estará pendiente de ella porque es la madre de sus hijos. Pero hasta ahora no hay plan de que regresarían como pareja.

Luego la conversación se enfocó en la buena relación que pueda existir con la ex pareja. Cuando le preguntaron a Mayeli, quien se casó con Lupillo en el año 2006 y tuvieron dos hijos, que si ella se fuera de vacaciones con Lupillo, tal como lo hizo una famialia ese a que estaban separados, y sin pensarlo y con mucha simpatía la mexicana respondió que ella iría si Lupillo pagará todo el viaje.

Mayeli Alonso apoya la carrera de su hija

Mayeli Alonso se encuentra muy feliz del momento que esta viviendo al lado de su hija. “Tiene 18 años y siempre la apoyo”, agregó sobre el lanzamiento de la línea de maquillaje. “Yo también tengo la mía. Las dos trabajamos juntas, nos complementamos en lo que hacemos y nos encanta hacer cosas que están trendy. Creo que es importante siempre apoyar a los hijos en sus sueños y todo eso”, explicó.

Mayeli Alonso mostró lo mejor de su ser en la conversación, trasmitiendo paz y mucha espiritualidad y cómo lo confesó ella misma está trabajando desde su interior para poder expresarlo y siempre mostrar la mejor versión siendo una mujer espiritual y muy consciente de sus actos.