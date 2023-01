Mayeli Alonso revela la sorprendente causa de su divorcio de Lupillo Rivera ¿Fue el trío?

Mayeli Alonso reveló la sorprendente causa de su divorcio de Lupillo Rivera en el marco declaraciones en las que llegó a contar que hizo un trío en la cama con su entonces esposo. Sin embargo, aunque ambos son figuras públicas y han dado innumerables entrevistas desde su muy pública separación en 2019, nunca habían dicho exactamente qué los llevó a tomar la decisión de terminar con su matrimonio de 13 años.

La primera eliminada en la segunda temporada de La Casa de Los Famosos dio detalles de su relación con el Toro del Corrido en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que además hizo otras confesiones sobre su vida.

La pareja confirmó en 2018 los rumores de que estaban separados. Fue una sorpresa para los fans, quienes los consideraban un matrimonio sólido y feliz. Un año después salió el divorcio en medio de un mar de especulaciones, en las que se habló de infidelidades y traiciones. Fue un triste final para el segundo matrimonio del hermano de Jenni Rivera.

Los ahora ex esposos se conocieron durante un concierto del artista y después de tres años de noviazgo decidieron casarse, en una boda espectacular en Los Ángeles, donde vive toda la familia Rivera.

Lamentablemente, tras 15 años juntos la relación entre Lupillo y Mayeli pareció quedar en un estado terrible al final. Los pleitos privados se reflejaron en la prensa y llegaron al punto en el que cada uno le hizo grandes fiestas de quinceañera a su hija Karizma. No se podían ver ni en pintura y ahora, con la revelación de lo que pasó en realidad se entiende completamente.

Según contó Mayeli, el divorcio no tuvo nada que ver con el trío sexual, sino que fue consecuencia de “chismes” que una “amiga” de ella le metió en la cabeza al artista. Lupillo Rivera quedó convencido de que su esposa le estaba siendo infiel con un médico que la había operado.

“Me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo: ‘dame tu celular, quiero ver tu celular’; y yo [respondí] ‘¿qué quieres?’, y le di mi celular, se lo di y se lo abrí, no encontró nada, nada”, contó durante un episodio de Rica, famosa, latina, el programa de telerrealidad de Estrella TV. Mayeli agregó que entonces el padre de sus dos únicos hijos la comenzó a investigar.

“Recuerdo que llegué y le dije: ‘cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos’. Agarré mis cosas y se los juro por Diosito santo, nunca regresé. Mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija era más fuerte que el amor que yo tenía, por que yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida”.

“Yo no podía entender cómo una persona se dejaba ir de esa manera por cosas que le decía alguien que ni siquiera tenía una prueba y él no me creyó […] A veces a uno le meten algo en la cabeza y explotas, se te hace el mundo chiquito y tal vez en ese momento pudo haber tenido arreglo, pero igual y una persona con la que tienes más de 14 años dude de ti de esa manera no sé”