Mayeli Alonso confiesa que hizo un trío con Lupillo Rivera ¿Por eso se divorciaron?

Mayeli Alonso parece que se guardó las historias más jugosas de su matrimonio con Lupillo Rivera cuando estuvo en La Casa de Los Famosos. Sin embargo, la empresaria y artista de realities ha decidido soltar la sopa y reveló detalles de la vida íntima que tuvieron juntos.

Según contó Alonso, en una transmisión en Instagram registrada por Telemundo.com, tanto Lupillo como ella disfrutaron de una vida sexual bastante picante, tal y como se especuló cuando se anunció el divorcio de la pareja. Sin embargo, rechazó que esa haya sido la causa del fracaso de la relación.

Estas son las palabras exactas que dijo la participante de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos:

“Sí, hicimos un trío… mi marido en ese momento y yo con otra mujer. Y no pasó absolutamente nada malo… Mi matrimonio estaba en su mejor momento y vivimos momentos increíbles y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me arrepiento”, declaró la madre de los dos hijos más jóvenes del llamado Toro del Corrido.

Ese no fue el motivo por el cual él y yo nos separamos… porque cuando eso pasó estábamos en nuestro apogeo… Él babeaba por mí, me amaba. Él era un hombre que estaba satisfecho 100 por ciento en todos los aspectos con su mujer. Y en ningún momento a mí me afectó eso, ni a él le afectó, mucho menos”.

“Yo no entiendo ese tabú y tanto rollo. Si yo hice algo en su momento fue mi vida, mi sexualidad… fue algo que que yo hice y no fue con una persona que conocemos ni mucho menos, con nadie que conocí a nadie. Fue una modelo que no conocen ustedes”.