Lupillo Rivera habla sobre el trío con Mayeli Alonso sobre

Lupillo Rivera finalmente habló sobre las declaraciones que hizo Mayeli Alonso acerca de su vida íntima en pareja. La ex esposa del artista aseguró en sus redes sociales que mientras estuvieron casados hicieron un trío sexual.

Las cámaras de El Gordo y La Flaca abordaron a Rivera en el aeropuerto y fueron directamente al tema. Como es su costumbre, El Toro del Corrido no tuvo ningún problema en contestar, aunque lo que dijo fue una sorpresa.

“Sí, hicimos un trío… mi marido en ese momento y yo con otra mujer. Y no pasó absolutamente nada malo… Mi matrimonio estaba en su mejor momento y vivimos momentos increíbles y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me arrepiento”.